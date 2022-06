Internationale zwemfederatie legt transgender atleten aan banden: wie niet van geslacht veranderde voor z’n twaalfde, is alleen nog welkom in aparte en open categorie

De FINA boog zich over het heikele thema nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in november 2021 z’n mening had herzien. Tot dan verplichtte het transgender personen om minstens 12 maanden medicatie te nemen die hun testosteronwaarde onder de grens van 10 nanomol per liter duwt. Nu is hun uitgangspunt dat inclusie en non-discriminatie primeren. Toch legde het IOC de internationale sportfederaties geen regels op, het gaat om richtlijnen.

Tijdens een uitzonderlijke zitting in Boedapest stemde een meerderheid van hun leden in met het voorstel om transgender personen uit te sluiten van competities indien hun transitie niet voor hun twaalfde voltooid is. Studies wezen al uit dat het fysieke voordeel bij trans vrouwen, die pas na hun puberteit de transitie maakten, niet voldoende was uitgewist om van een eerlijke strijd te kunnen spreken.

Husain Al-Musallam, vorig jaar tot voorzitter verkozen, stelde dat de FINA zich liet leiden door actuele en wetenschappelijke bewijzen en dat hun beslissing in het belang is van een faire competitie. “FINA zal elke atleet verwelkomen”, vervolgde hij. “De oprichting van een open categorie zorgt ervoor dat iedereen de kans heeft om bij de elite mee te doen. Dat is ongezien en FINA zal dus het pad effenen.”

Lia Thomas in de VS

Het is geen toeval dat de FINA de lont aan het vuur steekt. In de VS deed ene Lia Thomas van zich spreken. De Amerikaanse zwemster veranderde pas in mei 2019, op 19-jarige leeftijd, van geslacht. Bij de mannelijke zwemmers staken haar prestaties er niet bovenuit, maar bij de vrouwen zwom ze records van de tabellen. Ze was de eerste trans vrouw die ook een universitaire titel won. Thomas maakte ook duidelijk dat ze in 2024 aan de Spelen van Parijs wou meedoen. Ze zou niet de eerste olympische transgender persoon zijn: in Tokio trad de Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard aan in het gewichtheffen. Zonder succes.

Uiteraard breekt de polemiek nu los. Voorstanders juichen FINA toe, tegenstanders zijn ziedend. “Ik ben ongelooflijk trots op mijn sport, de FINA en hun voorzitter, om de wetenschap te laten spreken en het in de sport op te nemen voor de vrouwelijke atleten”, tweette de Britse Sharron Davies, die zilver won in Moskou 1980. “Een eerlijke strijd is de hoeksteen van elke sport.”

“Discriminerend”

Toch kon Thomas rekenen op steun van heel wat andere zwemsters, zoals van Brooke Forde, die in Tokio deel uitmaakte van 4x200m-aflossingsteam: “Mensen waardig en respectvol behandelen is belangrijker dan om het even welk record of trofee. Mij stoort het niet om tegen Thomas te racen.” Ook Athlete Ally, dat opkomt voor de rechten van LBGTQIA+-gemeenschap, noemde de beslissing van FINA “discriminerend, schadelijk, onwetenschappelijk en in strijd met de principes van het IOC”.

Het is nu afwachten of andere sportfederaties het voorbeeld van FINA gaan volgen.

