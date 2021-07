Ingezakt op de vloer, toch blijft McGregor z'n arrogante zelve: “Je vrouw stuurt me berichtjes”, Ier krijgt middenvinger van mevrouw Poirier

Meer sportConor McGregor was ziedend na zijn verloren kamp tegen Dustin Poirier. ‘t Is de tweede nederlaag op rij voor de Ier, dat overkwam hem nog nooit. McGregor zou McGregor niet zijn zonder een fikse scheldpartij richting de tegenstand. Of ja, de vrouw van de tegenstand in dit geval.

Een gebroken scheenbeen is wat Conor McGregor overhoudt aan de kamp met Dustin Poirier. En een middenvinger in zijn richting. Getekend, mevrouw Jolie Poirier. De partner van Dustin Poirier was er allerminst mee opgezet dat de Ierse MMA-vechter haar “hoer” had genoemd voor de hele zaal.

Na de kamp ging Joe Rogan om een eerste reactie bij beide kemphanen. McGregor, die nog op de grond van de Octagon zat met zijn been gespalkt, was duidelijk gefrustreerd. “Dit is nog niet over!” Hij legt zich niet neer bij de beslissing van de scheids om Poirier tot winnaar uit te roepen. “Ik bokste hem het hoofd af, ik trapte hem z'n been af. Als we dit buiten moeten afhandelen, dan is dat maar zo. Het kan me geen moer schelen.”

Om daarna de microfoon in handen te nemen voor een nieuwe sneer richting Poirier en z’n vrouw. “Je vrouw stuurt me berichtjes. Hey baby, stuur me nog eens iets, dan spreek ik je later. Ik ben straks op de afterparty in de Wynn nachtclub. Jij kleine hoer.” Een bevreemdend zicht, terwijl hij uitgeteld op de grond lag.

Een paar dagen voor de kamp had McGregor zich al eens uitgelaten over Jolie. Hij plaatste een screenshot van een berichtverzoek dat de dame hem had gestuurd. Toen hij over Poirier sprak op de persconferenties vooraf, noemde hij hem “Jolie’s vrouw”. Poirier trok er zich weinig van aan. Op sociale media krijgt McGregor er stevig van langs. Velen noemen de blessure karma.

