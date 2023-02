Infectie door corona kost gewezen olympisch kampioen in kunstschaatsen beide handen en voeten

KIJK. Voormalig kunstschaatser Roman Kostomarov verliest beide handen en voeten

Het moet een van de meest verschrikkelijke infecties door corona zijn. Zo zag Kostomarov, een beer van een man, eerst zijn voeten geleidelijk zwart worden en vervolgens de handen. Wat duidde op necrose, het plaatselijk afsterven van weefsel. Eerst ging zijn linkervoet dood en in de operatie werd ook meteen zijn rechter, die dezelfde symptomen vertoonde, weggenomen. Maar dat volstond nog niet. In een tweede operatie verloor hij ook de beide handen.

Volledig scherm Kostomarov in maart van vorig jaar. © instagram romankostomarovkrs

De voormalige topsporter, die zich in 2006 naast Tatjana Nawka (47) een weg danste richting olympische ijskunstglorie, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De aandoening begon in januari in de vorm van een ernstige longontsteking. Russische bronnen spreken van een Covid-besmetting, waarna Kostomarov kunstmatig moest beademd worden. Volgens de Russische krant Pravda hebben specialisten “tot de laatste snik” om zijn handen gevochten. “Maar helaas ging het steeds slechter met de atleet.”

Volledig scherm Samen met Tatjana Nawka kroonde Kostomarov zich tot kampioen in Turijn. © REUTERS

De vrouw van Kostomarov, de in haar carrière ook erg succesvolle kunstschaatster Oksana Domnina (38), schreef een eerste keer over de ziekte van haar man op Instagram nadat zijn voeten waren geamputeerd. Ze feliciteerde “haar held, haar sterke beer, haar lieveling, haar kampioen” met zijn 46ste verjaardag op 8 februari. “Niet in onze ergste dromen konden we ons zo’n noodlot in het leven voorstellen.” Ze hebben samen twee kinderen, een dochter en zoon.

Volledig scherm Kostomarov en Domnina. © instagram domninaoksanaice

Domnina, wereldkampioen in het kunstschaatsen in 2009 en winnaar van de olympische brons in 2010 in Vancouver, danste nooit met haar man op grote wedstrijden. Nu staat ze hem wel onvoorwaardelijk bij in zijn allergrootste gevecht. Bij de doktoren drong ze erop aan “al het mogelijke te doen” om haar man te redden. Op Instagram doet Domnina een beroep op geduld en gelooft ze absoluut in verbetering: “Ik ben trots op je. Op je moed, je kracht en je gretigheid om zo snel mogelijk door deze moeilijke situatie te geraken. Laat ons geloven in de wetenschap en je omringen met vriendelijke gedachten en positieve energie.”

Wie is Roman Kostomarov? Roman Kostomarov (46) is een gewezen Russisch kunstschaatser. Hij werd twee keer wereldkampioen (2004 en 2005), drie keer Europees kampioen (2003, 2004 en 2005) en pakte goud op de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006. In 2004 trouwde hij met de Oostenrijkse kunstschaatster Julia Lautowa. Het kwam tot een scheiding, waarop Kostomarov in april 2014 met de Russische ijsdanseres Oksana Domnina trouwde. Met haar heeft hij twee kinderen: een dochter Anastasia (12) en een zoon Ilya (7).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.