Indrukwekkende Van den Bergh bereikt kwartfinales Grand Slam of Darts: "Gezwollen vingers door adrenaline"

Golf Contrast kan niet groter zijn op Masters: geen gebrul noch applaus van fans, enkel WAG’s aanwezig

14 november Net als vele andere (grote) sporttoernooien zien ook de Masters golf er dit jaar anders uit. Waar de voorbije jaren tienduizenden supporters verzamelden op de Augusta National Golf Club in de Amerikaanse staat Georgia, is het er door corona muisstil. Publiek is niet welkom. Dat betekent: geen enorm gebrul dat weerkaatst op de baan - een fenomeen waar heel wat topgolfers ieder jaar opnieuw niet over kunnen zwijgen - en geen applaus wanneer iemand uitpakt met dé perfecte slag. Zijn wel te zien op de green: de WAG’s (wifes and girlfriends) van de spelers.