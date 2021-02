Indrukwekkende Jente Hauttekeete verbetert wereldrecord U20 in zevenkamp op WK in Frankfurt

Olympische Spelen Atleten worden verzocht niet uitbundig te vieren op Olympische Spelen

6 februari Atleten worden uitdrukkelijk verzocht niet uitbundig te vieren op de komende Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). Het is één van de strikte maatregelen tegen het coronavirus vermeld in het ‘playbook’ voor atleten en teamofficials dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) volgende week bekendmaakt. De gespecialiseerde website insidethegames.com kon het document al inkijken.