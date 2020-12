In het basketbal gaat het sneller: groen licht voor BeNe Liga vanaf 2021

Meer sport Belgian Lions hebben geen kind aan Tsjechië in kwalifica­ties voor het EK 2022

27 november Opnieuw vuurwerk van de Belgian Lions. Na de verbluffende openingszege in deze EK-voorronde tegen Litouwen in februari, veegden ze de vloer aan met Tsjechië. 90-62, de eindscore was even indrukwekkend als de teamprestatie. De Lions blijven ongeslagen groesleider, het EK 2022 kan hen niet meer ontsnappen. Meer zelfs: zondag tegen Litouwen spelen ze voor groepswinst.