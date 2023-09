“In België wilden ze mij breken”: West-Vlaming Yves Ngabu mept zich naar wereldtitel in het boksen, maar haalt ook uit naast de ring

Jolan Cox stuurt Red Dragons naar 1/8ste finale op EK

De Red Dragons hebben hun opdracht volbracht en de noodzakelijke zege tegen Zwitserland binnengehaald. België eindigt zo in de poulefase op de vierde plaats en speelt zondag (18u) in de 1/8ste finale in Bari tegen Polen, de ongeslagen groepswinnaar in poule C, drievoudig wereldkampioen en vicewereldkampioen in 2022, tevens de nummer 1 op de wereldranking. Polen blijft één van de grote favorieten voor een medaille op dit EK.