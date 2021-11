“In 2022 wil ik Europees kampioen worden”: spurter Jonathan Sacoor spreekt hoge ambities uit op olympische stage

Atletiek“Het is misschien niet allemaal gegaan zoals ik had gehoopt, maar ik heb nergens spijt van.” Aan het woord: Jonathan Sacoor, spurter van beroep. Twee jaar studeerde en trainde hij voornamelijk in de VS maar sneller werd hij er helaas niet van. En dus begint hij aan een nieuwe olympische cyclus op vertrouwd terrein - in België - al zijn z'n ambities er niet minder om: “Ik wil in 2022 Europees kampioen worden op de 400m.”

Zo gaat dat als je optrekt met een Borlée: dan is alleen het beste goed genoeg. En dus neemt Jonathan Sacoor in 2022 ook met niets minder genoegen dan eremetaal, bij voorkeur goud. Tijdens de olympische stage in het Turkse Belek sprak de jonge spurter duidelijke taal: “Ik wil in München Europees kampioen op de 400m worden, dat is het doel. Als ik kijk naar de concurrentie moet dat mogelijk zijn. Misschien moet ik daar wel m’n individuele race op het WK de maand ervoor opofferen, maar in Eugene zijn er misschien wel kansen om met de Belgian Tornados (4x400m) op het podium te staan.”

Nu is Sacoor niet het type dat zijn ambities voor zich houdt. De atleet uit Lot draagt eerder het hart op de tong. Maar na drie jaren zonder enige progressie is het wel opvallend dat Sacoor zich niet gematigder uitdrukt. “Als je puur naar de cijfertjes kijkt, oké... dan werd ik niet sneller. Maar als ik continu moet denken: ‘Oei-oei, ik ben op m’n 22 nog altijd geen Europees kampioen, ik ben nog niet onder de 45 seconden geraakt...’, dan ga ik niet presteren. Ik ben tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt. Het is misschien niet allemaal gegaan zoals ik had gehoopt, maar ik heb nergens spijt van.”

In januari 2019 besliste Jonathan Sacoor, met de steun van z'n trainer Jacques Borlée, om in de VS te gaan studeren, aan de University of Tennessee in Knoxville. Geen voltreffer want bij de Volunteers, zo luidt de bijnaam van hun studenten, kon Sacoor zich nooit overtreffen. 46.22 was z’n beste chrono in zijn debuutjaar, een heel stuk boven zijn PR van 45.03 waarmee hij in 2018 wereldkampioen bij de juniors werd. Die tijd evenaarde hij later alleen op het WK atletiek in Doha in 2019, maar in 2021 bleef hij zelfs steken op 47.45 - ondermaats voor een sprinter met zijn kwaliteiten.

Sacoor zag zich verplicht om te breken met de universiteit, die hem niet naar het EK indoor van 2021 wilde laten gaan, ook al waren daar duidelijke afspraken over gemaakt. Met als resultaat dat hij zijn studiebeurs kwijt raakte en een streep moest trekken onder het Amerikaanse avontuur. Sacoor schreef zich aan de VUB in voor Business Economics en nam z’n intrek in een appartementje in Brussel, op redelijke afstand ook nog van Louvain-la-Neuve, waar hij met de Borlées traint.

Geen verloren jaren

“Ik zie die jaren in de VS niet als verloren jaren”, zegt hij nog. “Ik ben er een betere student geworden, ik werd er volwassen en deed er levenservaring op. Alleen miste ik er stabiliteit en structuur, iets waar Jacques wel sterk in is. Hij plant goed, terwijl ze het in de VS vooral week per week bekeken, wat voor een deel ook aan de coronapandemie lag. Ik wist niet of ik op tijd in vorm zou zijn, of ik niet te moe zou zijn, afspraken vielen in het water... er waren altijd veel twijfels. Sportief was het geen succesverhaal maar ik heb er veel opgestoken dat ik m’n hele leven meeneem. Als je me vraagt of ik het zou herdoen: direct.”

Jonathan Sacoor slaagde er altijd in om de schade die hij in de VS had opgelopen na zijn terugkeer te beperken. In 2019 raakte hij op tijd in vorm voor het WK in Doha, waar hij met de 4x400m het brons greep. Dit jaar greep hij in juli nog zilver op het EK voor beloften, met de derde tijd (45.17) uit zijn carrière. “En op de Spelen heb ik m’n snelste split ooit gelopen tijdens de 4x400m en finishen we in een nieuw Belgisch record (2:57.88). Het hàd beter gekund, maar het was ook geen ramp.”

Aan z’n olympisch debuut houdt Sacoor overigens een “beetje een onvoldaan gevoel over”. Met de Tornados greep hij net naast het brons, terwijl hij individueel een “amateurfout” maakte tijdens z’n halve finale. “Het was een goede eerste kennismaking met de Spelen. Ik zag een kinderdroom uitkomen en mag me nu een olympiër noemen maar de olympische ervaring was toch niet compleet. Lege stadions, dat gedoe met covid-19, de vierde plek... Na de Spelen lieten veel atleten de olympische ringen tatoëren maar ik niet. Ik ben opgegroeid met de Borlées en als ik hun verhalen over Peking, Londen en Rio hoorde, dan was Tokio niet wat de Spelen moeten zijn. Dus die ringen moeten nog even wachten.”

