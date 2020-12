Illegaal gokcircuit breidt zich uit naar het tafeltennis in Oekraïne: ex-speler opgepakt

Na enkele huiszoekingen werd er binnengevallen bij de 40-jarige Green, die wordt beschuldigd van corruptie in de gokwereld. Hij heeft er naar verluidt al 500.000 Australische dollar (310.000 euro) aan overgehouden. De politie zou eerder dit jaar over de wanpraktijken ingelicht zijn die vooral plaatsvinden in Oekraïne. Volgens de wedkantoren wordt er steeds meer geld ingezet op het tafeltennis in Oekraïne, dat altijd is blijven doorgaan tijdens de pandemie in tegenstelling tot vele andere sporten.