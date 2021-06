“Ik zie geen favoriet, de kansen zijn fifty-fifty”: hoe kwetsbaar is Oostende in titelfinale tegen Bergen?

Vanavond dus titelfinale 1 in de Versluys Dôme. Zonder publiek, maar (allicht) wel met intensiteit en spanning. Bergen kondigt zich inderdaad aan als een taaie, agressieve, karaktervolle opponent voor Oostende. Naar het beeld van zijn coach Vedran Bosnic, de winnaar van de trofee Coach van het Jaar.

“Op de allereerste titel in de huidige reeks na, verwacht ik dit als meest spannende finales. Toen (in juni 2012, nvdr) wonnen we duel 5 in de slotminuut tegen Charleroi. Ik schat onze kansen in deze finales op fifty-fifty. Er is geen favoriet, ik zie twee evenwaardige teams, weliswaar met zeer verschillende speelstijl en invulling.”

Hoe kwetsbaar is dit Oostende? Vooral op de centerpositie ligt het pijnpunt, nadat de zoektocht naar een vervanger van de geblesseerde Thomas Welsh drie maal op een sisser uitdraaide. Teske: heimwee, Wesson: blessure, Wooten: coronapositief. Bijgevolg: een grote leemte onder de korf.

“Op de centerpositie zitten we in een ongewone positie. Het is geen excuus, maar een objectieve vaststelling. Naast Buysschaert (22) moet Bratanovic (20) ons daar helpen. Bovendien ontwikkelt Bergen veel druk, een heel fysieke druk. In de halve finales ontregelde het daarmee het ploegspel van Antwerp Giants. Maar net daar ligt onze sterkte: het samenspel en de organisatie. Die zal Bergen niet zo snel en sterk uitgeschakeld krijgen.”

Volledig scherm © BELGA

Een tiende landstitel, het zou het gouden decennium van coach Gjergja en spelmaker Djordjevic (38) bekronen. En ondanks de karrenvracht aan trofeeën blijft de honger groot. De Servische spelmaker sprak onlangs zijn verlangen uit om nog een extra seizoen actief te blijven.

“Ik heb het artikel in jullie krant ook gelezen. En de optie is er. Maar er wordt tijdens de play-offs met geen enkele speler gepraat. Dus, blijft Djordjevic? Het is niet uitgesloten, maar ook niet beslist.”

Bij Oostende blijft seizoens-MVP Loïc Schwartz een sterkhouder. Opmerkelijk, zijn progressie dit seizoen. Na Gillet (2015), Serron (2016) en Salumu (2018) de vierde Oostende-speler die onder coach Gjergja zijn doorbraak met de trofee van Speler van het Jaar bekroonde.

“Dat is inderdaad een opmerkelijk lijstje. Wat straffer is, in juli kondigde coach Gjergja het aan: ‘dit jaar zal Schwartz de grootste progressie vertonen’. En zo verliep het ook. Hij was altijd goed in verdediging, maar offensief bleef hij wisselvallig en, noem het gerust, beetje raar. Nu is hij aan beide kanten bepalend. Hij speelt als een Amerikaan en dat bedoel ik louter positief. Trekt het spel naar zich toe, creëert zijn shots, ontwikkelt veel druk: zoals Gillet is hij een absolute sterkhouder.”

Volledig scherm © BELGA