“Ik wil een andere medaille mee naar huis nemen dan het brons”: spelverdeelster Julie Allemand vol vertrouwen voor clash in halve finale op EK basketbal

Onze watcher vraagt zich af of Gert Vande Broek na “noodzake­lijk signaal” deze zomer EK kan coachen

Eén jaar effectieve schorsing uit al zijn functies, en dat met onmiddellijke ingang. Neen, de tuchtraad van Volley Vlaanderen streek vandaag niet met de hand over het hart in hun vonnis over het psychisch grensoverschrijdend gedrag van Gert Vande Broek, al meer dan vijftien jaar bondscoach van de Yellow Tigers. Het is een sanctie die kan tellen maar ook wel nodig was, vindt onze watcher, die zich ook afvraagt of het een goede zaak is mocht Vande Broek straks nog het EK in eigen land als coach van de Tigers afwerken.