“Ik was een attribuut”: ex-ploegmaat is woest om Michael Jordans zelfverheerlijking in ‘The Last Dance’

NBA“Neerbuigender kon niet, zelfs had hij het geprobeerd.” Loeiharde kritiek aan het adres van Michael Jordan. Getekend: Scottie Pippen. Het Chicago Bulls-icoon, dat aan de zijde van Jordan zes NBA-titels won, is niet te spreken over de manier waarop hij en zijn ex-ploegmaats in de immens populaire docuserie ‘The Last Dance’ worden afgebeeld. “Ik was maar een attribuut.”

In zijn biografie ‘Unguarded’, op 9 november verkrijgbaar, bijt Scottie Pippen allerminst op zijn tong. Hij vertelt zonder omwegen waarom ‘The Last Dance’ in het verkeerde keelgat schoot. Pippen, in de jaren 90 ploegmaat van Michael Jordan - samen winnen ze met de onklopbare Chicago Bulls zes NBA-titels -, kan niet lachen met de zelfverheerlijking van Jordan, terwijl er volgens hem met geen woord gerept wordt over het belang van het team.

“Jordan wordt enkel verheerlijkt, terwijl er over mij en de andere trotse teamgenoten met geen woord wordt verteld. Elke aflevering verliep op dezelfde manier: Michael op een voetstuk, zijn teamgenoten slechts secundaire spelertjes. Hij kon ons toch iets anders genoemd hebben dan zijn ‘ondersteunende cast’? Op een bepaald moment heeft de documentaire het over mijn moeilijke opvoeding en het onwaarschijnlijke pad dat ik aflegde richting de NBA. En opeens keerde het verhaal terug naar ‘MJ’ en zíjn wil om steeds te winnen. Ik was dus een attribuut. Hij noemde mij z’n ‘beste ploegmaat ooit’. Maar zelfs als hij het geprobeerd had, had hij niet nog neerbuigender kunnen zijn.”

“Hoe kan het ook anders?”, gaat Pippen verder in zijn biografie, waarvan GQ al een aantal fragmenten kon inkijken. “Jordan had de redactionele controle over de documentaire. Hij leidde, hij was de regisseur. Waarom? Zodat Michael aan de huidige generatie fans kon tonen dat hij toen dé man was. Meer dan LeBron James nu. Velen zien Jordan en LeBron nu als gelijken. Maar Michael wilde met de serie aantonen dat hij superieur is.”

Quote In de weken na de uitzending sprak ik een aantal van mijn ex-ploeggeno­ten. Ook zij voelen zich allesbehal­ve gerespec­teerd. Hoe durfde Michael ons zo te behandelen na alles wat we voor hem en zijn kostbaar merk hebben gedaan? Scottie Pippen

Pippen wijst ook naar het financiële plaatje. Volgens hem verdiende Jordan 10 miljoen dollar (8,6 miljoen euro) aan de docu. Pippen en de andere Bulls-spelers geen cent. “Een mooie herinnering aan de pikorde van vroeger”, vertelt Pippen laconiek. “Een heel seizoen lang lieten ook wíj camera’s toe in onze kleedkamers, hotels, leven,...”

De 56-jarige Amerikaan voegt eraan toe dat hij niet de enige is die er zo over denkt. “In de weken die volgden na de uitzending sprak ik een aantal van mijn voormalige ploeggenoten. Ook zij voelen zich allesbehalve gerespecteerd. Hoe durfde Michael ons zo te behandelen na alles wat we voor hem en zijn kostbaar merk hebben gedaan? Michael Jordan zou nooit de Michael Jordan zijn geweest zonder mij, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue en Bill Wennington. Mijn excuses aan wie ik nog vergeten ben. Pas op. Ik suggereer niet dat Michael geen superster zou geweest zijn zonder ons. Hij was wel degelijk spectaculair. Alleen genoot hij mee van het succes dat we als team hadden. Zo bereikte hij een niveau van beroemdheid over de hele wereld dat enkel ook Muhammad Ali had.”

“Ik had er gewoon meer van verwacht”, besluit Pippen. “Het ging over twaalf mannen die samenkwamen om als één geheel de dromen die ze hadden op de speelplaats waar te maken. Lid zijn van de Bulls was iets magisch. Maar Michael presenteerde zíjn verhaal. Niet dat van ‘The Last Dance’ - ofwel ons laatste seizoen in 1997-98.”

Eerder haalde ook Horace Grant kritisch uit. “90 procent van de docu is bullshit”, vertelde hij in mei.

Volledig scherm Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan en Clyde Drexler in 1992. © REUTERS