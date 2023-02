“Ik voelde me lang een loser. Maar nu hoor ik er weer helemaal bij”: Kim Huybrechts extatisch nadat hij na geweldige run Players Championship-titel pakt

dartsHaast een decennium na zijn eerste titel is het opnieuw raak voor Kim Huybrechts. Onze landgenoot won het derde Players Championship-toernooi van het jaar en het tweede uit zijn carrière. In de finale rekende Huybrechts met overtuigende 8-1-cijfers af met Gabriel Clemens, toch halve finalist op het afgelopen WK. ‘The Hurricane’: “Vandaag ben ik dolgelukkig, maar als ik morgen verlies zal ik de meest depressieve jongen zijn.”

KIJK. Zo won Kim Huybrechts zijn tweede Players Championship-titel

In Barnsley vond gisteren het derde Players Championship-toernooi van het jaar plaats. Op weg naar de finale schakelde Huybrechts achtereenvolgens Petersen (6-1), Slevin (6-4), Aspinall (6-4), Pietreczko (6-2), Rock (6-5) en voormalig wereldkampioen Price (7-3) uit. Wat een dag voor ‘The Hurricane’. Tegen de Welshmen liep Huybrechts al snel uit tot 3-0. Price vocht terug en maakte er 3-3 van. Nadien was het al Huybrechts wat de klok sloeg.

Zijn tegenstander in de finale luisterde naar de naam Gabriel Clemens. Op het afgelopen WK was de Duitser nog halve finalist, zonder meer een geduchte tegenstander dus. Al was Huybrechts allerminst onder de indruk. Integendeel, onze landgenoot veegde de vloer aan met Clemens. Maar liefst 8-1 (!) werd het. De orkaan ging zelden zo hard tekeer. Deze titel levert Huybrechts 12.000 pond op, zo’n 13.500 euro. Bovendien springt hij van plek 31 naar positie 28 op de Order of Merit, de wereldranglijst darts.

Bijna acht jaar was het geleden dat Kim Huybrechts (37) nog eens een titel in de PDC (Professional Darts Corporation) won. En of dat veel betekende voor ‘The Hurricane’. “Ik weet niet wat te zeggen... Dit was wel een toernooi met de 128 beste spelers ter wereld hé. Akkoord, zonder Michael van Gerwen, Peter Wright of Michael Smith, maar dit wil toch wat zeggen. Soms dacht ik wel eens dat het er nooit meer van zou komen. Het niveau is de laatste tijd ook zo ontzettend hoog. Het ontbrak me dikwijls ook aan dat tikje geluk, dat ik vandaag wel had. Echt, hier heb ik de voorbije jaren naar toegewerkt. Alles moet op zo’n toernooi klikken en dat deed het vandaag.”

Met deze zege maakt Huybrechts een klim in de ProTour Order of Merit. Daardoor is hij op dit moment automatisch gekwalificeerd voor de Word Matchplay, het belangrijkste toernooi naast het WK. “Elk jaar is het mijn doel om alle televisietoernooien te kunnen spelen. De eerste zeven, acht jaar van mijn carrière speelde ik ze ook allemaal, tot ik daarna wegviel. Ik voelde me een loser. Maar nu ben ik helemaal terug. Ik stond er hier van ‘s morgens 9 uur tot ‘s avond 9 uur hé. En ik wil nog hoger. Terug in die top tien. Als je geen doelen hebt, kan je er beter mee stoppen. ‘The sky is the limit’. Vandaag ben ik dolgelukkig, maar als ik morgen verlies zal ik de meest depressieve jongen zijn.”

Quote Die eerste zeven jaar verdiende ik veel, maar erna haast niets meer. Haast altijd eruit in de eerste ronde. ‘Als dit nog zes jaar zo aanhoudt, ben ik blut’, zei ik tegen mijn vrouw. Kim Huybrechts

Of Huybrechts vanavond gaat slapen met een lach, wou de interviewer weten. “(lacht) Slapen? Dat ga ik helemaal niet kunnen. Dit voelt ongelofelijk aan. Nog beter dan Peter Wright kloppen op het voorbije WK. Alleen moet ik nu wel een etentje betalen met mijn broer Ronny. Ook financieel is dit enorm. Die eerste zeven jaar verdiende ik veel, maar erna haast niets meer. Haast altijd eruit in de eerste ronde. ‘Als dit nog zes jaar zo aanhoudt, ben ik blut’, zei ik tegen mijn vrouw. Daarom dat ik ook die dartswinkel (in Nijlen, nvdr) geopend heb en dagelijks twee tot drie workshops geef. Ik ben elke dag volgeboekt, tot eind december! Zo kan ik ook dagelijks tot zes uur oefenen. (lacht) En er betaald voor worden.”

Opvallend is het aantal Belgische spelers, ook gisteren in Barnsley weer met een dozijn. Huybrechts: “We zijn na Engeland en Nederland samen met Wales het derde meest aanwezige land nu. Boven Schotland, dat is toch straf. Er is niet alleen Dimitri Van den Bergh he. Ik hoor er weer helemaal bij. Zelfs Ronny doet nog mee op zijn 57ste. (lacht) Je ziet: het kan nog voor iedereen hé.”

