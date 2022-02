“Ik voelde dat ik de sterkste was”: glunderende Bart Swings toont olympisch goud na onweerstaanbaar nummer op massastart

WinterspelenBart Swings heeft zijn droom waargemaakt. Onze 31-jarige landgenoot veroverde in Peking het goud op de massastart. Het is de tweede Belgische medaille deze Winterspelen, na het brons van Hanne Desmet op de 1.000 meter shorttrack. Swings glunderend: “De manier waarop maakt het extra mooi.”

De tactiek van Swings was duidelijk: niemand laten wegrijden. De Nederlanders plaatsten de ene aanval na de andere, maar onze landgenoot reageerde (als enige) op alle versnellingen. Nadien greep hij na een fenomenale slotronde het goud. En dat ondanks het harde labeur tijdens de wedstrijd.

“Het was zeker een lastige wedstrijd. Dit was op voorhand niet het ideale scenario, neen”, vertelde een glunderende Swings in een videocall met onze redactie. “Ik moest elk gat op de Nederlanders dichtrijden en kreeg weinig tot geen hulp van de anders sprinters die in mijn wiel zaten. Dat maakte het superlastig. Maar ik voelde dat ik de sterkste in koers was. Ik wist in de slotronde dat ik nog genoeg over had om te sprinten voor het podium. Daar ging ik vol voor, maar in de laatste bocht voelde ik dat ik meer snelheid had dan Kim. Ik probeerde het en het lukte. Fantastisch gewoon.”

“Er komen wel wat emoties naar boven”, klonk het na de huldiging. “In Pyeongchang kon ik niet naar de Medals Plaza gaan, toen kreeg ik op de ijsbaan al mijn zilveren medaille. Nu mag ik dit ook eens beleven. Het is te zot voor woorden. Het was een pakkend moment om de Brabançonne te horen. Op het voorbije EK was er ook zo’n moment, maar dit is toch next level. Ik heb intussen al mijn vriendin, mijn ouders en mijn coach Jelle Spruyt aan de lijn gehad. Iedereen is trots natuurlijk.”

Swings blikte nog eens terug op de ontlading na de finale. “Ik voel wel aan mijn stem dat ik na de finish alles bijeen heb geroepen. Nog nooit heb ik zo’n mooi moment meegemaakt.” Enkele honderden mensen volgden in Herent de finale op groot scherm. “Ik merkte wel dat het erg leefde in mijn geboortedorp. Ik voelde de steun. Dat ik nu dit terug kan doen, er is niets mooier.”

Swings hield in de finale twee Zuid-Koreanen achter zich. Chung Jae-won verloor de sprint om goud en moest zich tevreden stellen met zilver, zijn landgenoot Lee Seung-hoon greep het brons. De Amerikaan Joey Mantia, vriend van Hanne Desmet, viel net naast het podium. De Nederlandse schaatsers Jorrit Bergsma en Sven Kramer kenden minder succes. Bergsma werd negende, Kramer sloot de laatste race uit zijn schaatscarrière af als zestiende.

Het moet de komende dagen nog een beetje bezinken wat dit betekent, maar ik ben superblij dat mijn groot doel gelukt is. Ik heb hier lang voor gewerkt en ook een ambitieus doel uitgesproken de laatste jaren. Dat het dan op zo’n manier lukt om de massastart, waar het allesbehalve makkelijk is om alles te controleren, maakt het extra mooi”, aldus Swings.”

De 31-jarige Swings ging resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon snelde toen naar het goud. Swings schenkt België pas de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen. De eerste dateert van 1948, toen pakten kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz de olympische titel in het paarrijden.

Swings behaalde deze Winterspelen al een olympisch diploma, met de zevende plaats op de 5.000 meter. Op de 10.000 meter eindigde hij als tiende, op de 1.500 meter klokte de Herentenaar de dertiende chrono. De massastart was zijn laatste nummer.

Achtste Belgische medaille op Winterspelen De gouden plak van Swings is de achtste medaille ooit voor ons land op de Winterspelen. De eerste veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz. De Winterspelen van 1948 waren voor België de meest succesvolle tot dusver. Kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet werden in Zwitserland olympisch kampioen in het paarrijden, terwijl de viermansbob bij de mannen zilver haalde. Daarna was het een halve eeuw wachten op nieuw medaillegewin. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp, overigens de enige Belgische deelnemer aan die Spelen, schaatste naar plaats drie op de 5 kilometer. Vier jaar geleden gleed Bart Swings naar zilver op de massastart, een nummer dat toen nieuw was op het olympische programma. Deze Winterspelen schiet Team Belgium dus tweemaal raak. Na het onverhoopte brons voor Hanne Desmet maakte Bart Swings zijn ambities op de massastart waar. De Herentenaar verklaarde op voorhand voor het hoogste te gaan in dit schaatsonderdeel en hield woord.

Lees hier alles over de Winterspelen.