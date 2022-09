“Ik voel me vreselijk”: Belgische jockey duwt met snelheid van 50 kilometer per uur collega van paard

Meer sportEen Belgische jockey heeft voor oproer gezorgd binnen de paardensport. Christophe Soumillon (41) duwde in een race in het Franse Saint-Cloud met een elleboog een concurrent van zijn paard. Die hield er als bij wonder geen blessures aan over. Soumillon, die een ban krijgt van twee maanden, sloeg mea culpa: “Het was een verkeerde inschatting. Het spijt me verschrikkelijk.”

Soumillon is geboren in Schaarbeek, maar woont al jaren in Frankrijk. Met 224 zeges op het palmares is hij een grote naam binnen de paardensport. In 2012 behoorde Soumillon tot de dertig genomineerden tot Belgische Sportman van het Jaar. Maar nu ligt de 41-jarige man zwaar onder vuur. Dat heeft alles te maken met een incident in Saint-Cloud (Frankrijk). Midden in een jockeyrace deelde Soumillon een elleboog uit aan concurrent Rossa Ryan, die naast hem opdook. Ryan verloor het evenwicht en viel op de grond. Een serieuze smak, wetende dat de paarden op dat moment snelheden haalden van meer dan 50 kilometer per uur. Ryan landde eerst op beide benen, maar maakte nadien enkele stevige koprollen. “Dit voelt alsof je uit een rijdende auto springt”, schetste gewezen topjockey Andrew Thornton bij ‘Sky Sports Racing’ het incident.

Quote Het was een verkeerde inschat­ting. Ik voel me vreselijk en bied mijn excuses aan. Christophe Soumillon

Soumillon werd na de finish gediskwalificeerd en deed zijn verhaal. “Ik voelde een beetje druk van Rossa Ryan en probeerde mijn positie achter Ryan Moore te behouden. Ik zette mijn elleboog om duidelijk te maken dat ik niet zinnens was om naar binnen op te schuiven. Helaas viel hij van zijn paard. Ik besefte meteen dat ik in de fout was. Niet dat ik veel fors gebruikte bij die duw, maar het was wel een verkeerde inschatting langs mijn kant. Ik voel me vreselijk en bied mijn excuses aan. Gelukkig is Rossa in orde, net als zijn paard. Het was geen aardige actie van mij. Het spijt me verschrikkelijk. Ik had het niet moeten doen en deed het al zeker niet met opzet.”

Volledig scherm Het incident. © Sky Sports Racing

4,6 miljoen euro

Terwijl Rossa werd onderzocht in de ziekenwagen, kreeg Soumillon een schorsing van twee maanden opgelegd. Een sanctie die hij accepteert. Maar ook een sanctie die pas zondag ingaat. Daardoor mag Soumillon morgen deelnemen aan de prestigieuze Prix de l’Arc de Triomphe - een evenement met een prijzenpot van liefst 4,6 miljoen euro. Onbegrijpelijk, vinden liefhebbers van de sport. Sommigen vragen zelfs een levenslange ban.

Rossa Ryan, die dus geen blessures opliep, reageerde ook kort op het incident. Hij was opvallend mild voor z’n collega. “Net op dat moment was er een hobbel in de baan. Daardoor verloor ik mijn evenwicht. Dit zijn dingen die nu eenmaal kunnen gebeuren. Het gaat goed met mij en mijn paard. Dat is het allerbelangrijkste.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.