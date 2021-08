“Ik verloor mijn benen, niet mijn leven”: het straffe verhaal van paralympisch zwemster Haven Shepherd, aan de dood ontsnapt toen haar ouders zichzelf opbliezen

Haven Shepherd wordt in 2003 geboren in Vietnam. Ze is amper 14 maanden oud wanneer haar ouders, die een buitenechtelijke relatie hebben, een bom om hun lichaam binden en hun dochter in de buurt houden tijdens een zelfmoordpoging. Als ze niet samen kunnen zijn, dan kunnen ze beter allemaal sterven, vinden ze. Shepherds beide ouders komen ook om bij de explosie, maar het kleine meisje niet. Haar beide onderbenen moeten wel worden geamputeerd door de ernstige verwondingen die ze oploopt.

Toch neemt Shepherd haar biologische ouders niks kwalijk, zegt ze jaren later. “Ik herinner me er niets van - het is een leven dat ik niet geleefd heb. Ik ben misschien wel mijn benen verloren, maar het had ook mijn leven kunnen zijn.”

Zes maanden na de dood van haar ouders wordt Shepherd geadopteerd. Het Amerikaanse koppel Shelly en Rob Shepherd bieden haar een warm nest in Carthage, Missouri. “Ik ben ze zó dankbaar. Mijn ouders hebben me de wereld gegeven.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Optimisme

In de States groeit Shepherd op in een groot gezin, met vier zussen en twee broers. “We grapten onderling altijd dat ik het ‘wonderkind' ben. Én het lievelingetje van papa en mama.” De nu 18-jarige Amerikaanse leeft met de glimlach op haar gezicht. Haar goede humeur en optimisme zijn haar handelsmerken.

“Je moet altijd naar de positieve kant van het leven kijken”, vindt ze. “Ik weet dat ik in een zeer penibele situatie heb gezeten, maar ik kwam er uit en kreeg die tweede kans. Ik heb geaccepteerd dat ik uniek ben. Mijn levensfilosofie is: accepteer de dingen die je niet kunt veranderen en verander de dingen die je wel kunt veranderen.”

Ze voegt zelf ook de daad bij het woord. Shepherd werkt samen met stichtingen die kinderen respect proberen bij te brengen en de aangepaste sport onder de aandacht proberen te brengen. “Ik wil de mensen laten zien dat gehandicapten net als iedereen zijn. Paralympiërs zijn topatleten die toevallig een of andere lichamelijke handicap hebben.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Plezier beleven in Tokio

De zwemster traint zelf acht keer per week in het zwembad en ze doet daarnaast ook aan CrossFit. In Tokio neemt ze deel aan de de 100m rugslag en 200m rugslag. Haar ambities zijn om “zichzelf te blijven en plezier te beleven”, zo zegt ze. “Ik ga mezelf niet té veel druk opleggen. Te hoge verwachtingen zijn niet goed, want dan kan je alleen maar teleurgesteld zijn.”

En een ander doel van Shepherd naar eigen zeggen is om mensen te inspireren “in een wereld waar zoveel lichaamsverering is op social media”. Zelf deed ze al modellenwerk voor grote modemerken als Tommy Hilfiger. “Het perfecte lichaam bestaat niet, zo moeten mensen beseffen. Iedereen heeft wel een bluts op een buil. We zijn allemaal onvolmaakt en daar is niks mis mee - ook dát wil ik duidelijk maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: