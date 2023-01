“Ik schaats nog altijd op een wolkje”: Bart Swings, met Evenepoel en Van Aert in de running als Sportman van het Jaar, begint vandaag aan EK allround

Meer sport Klokkenlui­der Aagje Vanwalleg­hem reageert na kritiek van Nina Derwael: “Nu waait er wel nieuwe wind”

Ex-topturnster Aagje Vanwalleghem, in 2020 een van de klokkenluiders over misstanden in de topsportcoaching van de Gymfed in Gent, wil geen olie op het vuur gooien na kritiek van Nina Derwael op de manier en timing van die getuigenissen. “Nu waait er wel een nieuwe wind door het management van Gymfed”, zegt Vanwalleghem.

