“Ik moet in vorig leven iets verkeerd hebben gedaan”: Wright en Smith elk op hun manier in tranen na finale

WK Darts Van Duijvenbo­de kan ‘negativi­teit’ niet van zich afschudden in nederlaag tegen Price: “Ik stond daar als een zak hooi”

Dirk van Duijvenbode kan naar huis. De achtste finale is het eindstation van Aubergenius die niet was opgewassen tegen een ontketende wereldkampioen Gerwyn Price: 4-1. Achteraf was de Nederlander niet te spreken over zijn niveau.

29 december