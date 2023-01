“Ik moét geen medaille winnen, maar ik wil wel graag knallen”: geen drie maanden na crash en twee gebroken enkels begint Kim Meylemans vandaag aan WK skeleton

Bibberen en rillen wordt het voor Kim Meylemans vandaag en morgen in Sankt Moritz in Zwitserland. Niet van de spanning, wel van de koude. De thermometer wees gisteren twintig graden onder nul aan. Het zou Meylemans niets uitmaken mocht ze niet aan het herstellen zijn van een ernstige blessure. In november maakte ze een lelijke crash tijdens een afdaling in Canada. De lichamelijke schade was niet min: twee gebroken enkels, ligamenten geraakt en hersenschudding. De zoveelste opdoffer in een pechjaar dat al begon met een positieve coronatest en liesblessure tijdens de Winterspelen in Peking.

Maar de Limburgse doet niet aan zelfmedelijden. Ze begon meteen te revalideren en maakte vorige maand, sneller dan goed voor haar was, haar competitierentree. De internationale federatie weigerde namelijk om haar een wildcard te geven voor het WK. Meylemans moest en zou racen. Haar resultaten deden er zelfs niet toe. Meylemans, boos tot in haar kleinste teen, kon niet anders dan toegeven. Ze sprong opgenaaid op haar slee en daalde vier keer af, met succes. Ze won vorige week zelfs de Europa Cup in Sigulda. “Waar je zeker niet uit moet afleiden dat ik in staat ben om het WK te winnen,” sust ze. “Want dat is toch van een ander orde dan een Wereldbeker. Maar kom, het is een overwinning en dat deed wel deugd.”

Volledig scherm © Photo News

De bittere kou in Sankt Maritz confonteerde haar weer met de realiteit dat ze fysiek nog altijd niet honderd procent in orde is. “Bij die vriestemperaturen heb ik meer last aan m’n enkels. Dat verschil voel ik direct. Het bot is wel geheeld maar ik moest eigenlijk te snel gaan in mijn herstel. De ene dag is al pijnlijker dan de andere maar het hoort erbij, zeker? Ik wist op voorhand waar ik aan toe zou zijn. Het is onmogelijk om te pushen zonder pijn in m’n enkels. Ach, het kon erger. Hetis al verrassend op zich dat ik op het WK ben geraakt.”

Meylemans houdt er geen geweldig track record op na op een WK: haar beste resultaat was een vijfde plek in 2017. Het zou een stunt zijn mocht ze dat vrijdag overtreffen. “Mijn ambitie is altijd topacht. Alles erboven is bonus. Maar ik wil toch graag knallen hier. De snelheid bij het afdalen zit goed en zelfs op 85 procent ben ik bij het pushen nog competitief. Het voordeel is dat ik zonder druk kan starten. Ik moét geen medaille winnen. Dat is geen slechte basis om mee te beginnen.”

Kim Meylemans heeft een tewerkstellingscontract als elitesporter bij Sport Vlaanderen en kan ook rekenen op financiële ondersteuning van het BOIC. Die instanties toonden veel begrip voor het blessureleed dat haar in 2022 maar kwelde maar Meylemans beseft ook wel dat prestaties noodzakelijk zijn. De contracten zijn beperkt terwijl steeds meer atleten ernaar solliciteren. “Zelfs in de wintersporten doet België het fantastisch”, zegt ze. “Zes jaar terug had je alleen Bart Swings die in de medailles reed, maar intussen heb je ook Loena Hendrickx in het kunstschaatsen en Hanne en Stijn Desmet in het shorttrack. Ik wil ook graag op dat lijstje staan.”

Volledig scherm © Photo News

Meylemans kan elke euro goed gebruiken want nu moet ze haar spaarcenten aanspreken om uit de kosten te komen. “Ik ben zelfs weer bij mijn ouders thuis gaan wonen om geld uit te sparen. Dat is in een investering die ik bereid ben te doen maar dat kan ook geen jaren duren. Hopelijk dienen zich nog sponsors aan die potentieel in mij zien.” Dat zit zo: om zich te kunnen meten met de internationale top, heeft Meylemans ook het beste materiaal nodig. Daar beschikt ze nu over omdat sleebouwer Richard Bromley bereid bleek om haar “voor een habbekrats” te helpen. “Richard is mijn mecancien nu. Hij zorgt ervoor dat mijn slee en runners tiptop in orde zijn. Ik betaal hem voor een deel met het budget waar ik over beschik, maar met een groter deel van mijn eigen centen. Zo lang ik dat kan.” En zolang Bromley zijn tarieven niet optrekt. “Skeleton is als Formule 1. Het materiaal verandert continu. Ik ben heel blij dat Richard toezegde, de vraag is of ik hem kan houden.”

Vandaag en morgen is dat haar zorg niet. Vier runs heelhuids en snel afdalen, daar komt het nu op aan.

Volledig scherm © Photo News