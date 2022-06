"Ik moest wel in het zwembad springen, want de redders deden het niet": coach redt leven van pupil, die wellicht zo'n twee minuten zonder adem zat

WK zwemmenEen groot schrikmoment op het WK zwemmen in Boedapest. De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez (25) raakte na haar oefening buiten bewustzijn. Haar coach twijfelde geen moment, sprong in het water en redde haar pupil op de bodem van het zwembad. “Ik moest wel springen, want de redders deden het niet”, vertelde Andrea Fuentes na het voorval bij MARCA.

Alvarez zakte na haar individuele oefening langzaam naar de bodem van het bad en haar coach Andrea Fuentes twijfelde geen moment. Fuentes, zelf meervoudig olympisch medaillewinnares, dook gekleed in korte broek en T-shirt het water in en kreeg uiteindelijk, met de hulp van iemand van de toernooiorganisatie, Alvarez uit het bad. De zwemster werd per brancard afgevoerd, terwijl teamgenoten en toeschouwers geschokt toekeken - sommige zelfs in tranen. Even later volgde het nieuws dat ze weer bij kennis was.

Quote Ik was bang want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het nu goed. Coach Andrea Fuentes

Fuentes zei later dat haar pupil wellicht twee minuten niet geademd had. “Haar longen zaten vol water. Eenmaal op een veilige plek gaf ze over, hoestte een paar keer en alles was weer in orde”, aldus de heldin, die niet anders kon dan toegeven dat ook zij het allemaal beangstigend vond. “Ik moest in het zwembad springen want de redders deden het niet. Ik was bang want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het nu goed. Haar hartslag, bloedsuikerwaarden en zuurstofwaarden zijn in orde", aldus de trainster.

Toch nog in teamfinale?

“We vergeten soms dat dit ook in andere sporten gebeurd waarin de intensiteit hoog ligt”, ging die ook nog verder. “Marathon, wielrennen... We hebben allemaal beelden gezien van atleten die de finish niet halen, of geholpen moeten worden door anderen. Onze sport is niet anders, het enige verschil is dat ze in een zwembad wordt afgewerkt. We gaan op zoek naar de limieten en soms bereiken we die ook. Morgen (vandaag, red.) zal ze een hele dag moeten rusten, nadien zullen de dokters beslissen of ze klaar is voor de teamfinale.”

Niet de eerste keer

Inmiddels deelde Alvarez op Instagram al enkele berichten waarin fans haar een hart onder de riem steken.

In 2021 overkwam de 25-jarige Alvarez hetzelfde tijdens een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. “Anita put zichzelf helemaal uit tijdens haar oefeningen”, verklaarde haar moeder toen.

