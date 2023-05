“Ik moest kotsen van de pijn”: topdarter Van Duijvenbode maakt bizarre val tijdens walk-on en vreest voor zware blessure

Opvallend moment tijdens de Dutch Darts Championship. Thuisspeler Dirk van Duijvenbode kwam tijdens zijn walk-on in het Nederlandse Leeuwarden ten val en vreest voor een zware blessure. “Ik ben bang voor mijn meniscus of achterste kruisband.”

KIJK. Dirk van Duijvenbode komt ten val tijdens walk-on (bron: PDC)

Dat Dirk van Duijvenbode van een uitbundige opkomst houdt, is geen geheim. Hij betreedt het podium altijd met de hardstylemuziek van de Nederlandse dj Radical Redemption en bouwt als één grote energiebom een feestje met het publiek. In een volgepakt WTC Expo in Leeuwarden lukte het hem zaterdag wederom de duizenden fans met zich mee te krijgen, maar daarbij bezeerde hij zich. Toen het nummer Just Like You zijn hoogtepunt bereikte, viel Van Duijvenbode achterover. Hij krabbelde weer overeind en zette zijn dansje op één been voort, maar had duidelijk pijn aan zijn rechterbeen. Zijn steunbeen, nota bene.

Vervolgens wist hij nog af te rekenen met Dylan Slevin (6-5), maar een dag later moest hij het hoofd buigen voor Stephen Bunting. “Ik moest zaterdag kotsen van de pijn. Ook nu voel ik me niet goed”, aldus Van Duijvenbode bij AD. “In een ander land had ik waarschijnlijk niet gegooid, want ik had echt veel pijn. Maar omdat het in Nederland was, wilde ik niet opgeven.”

Benieuwd of Van Duijvenbode komend weekend zal deelnemen aan de Belgian Darts Open in Wieze. Wellicht zal hij eerst een MRI-scan laten maken. “Ik ben bang voor mijn meniscus of achterste kruisband”, zegt hij. “Ik zat heel goed in m’n vel, maar ik vrees nu dat ik een stap terug moet zetten. We hebben zo’n druk programma dat het ook lastig wordt om een operatie te ondergaan. Maar goed, ik weet nog niet wat er aan de hand is.”

Chisnall legt onsportief publiek het zwijgen op en wint Dutch Darts Championship

Dave Chisnall wist de Dutch Darts Championship op zijn naam te zetten. In de finale van het zesde toernooi in de European Tour nam de 42-jarige Engelsman met 8-5 de maat van zijn landgenoot Luke Humphries. Hij liet daarbij een gemiddelde van 99,89 punten per drie darts optekenen.

Na zeges tegen supertalent Josh Rock (6-3) en tweevoudig wereldkampioen Peter Wright (6-1) schakelde Chisnall in een dramatische halve finale thuisspeler Michael van Gerwen met 7-6 uit. ‘Chizzy’ werd serieus uitgefloten en had uiteindelijk zeven matchdarts nodig om het af te maken. Van Gerwen liet ook drie matchdarts onbenut. Humphries rekende in zijn halve finale met 7-3 af met de Australiër Damon Heta.

Het is de tweede toernooizege dit seizoen voor Chisnall. In februari won hij in het Duitse Kiel het eerste toernooi in de European Tour.

