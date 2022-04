“Ik moest geen twee keer nadenken”: Delfine Persoon bokst op 14 mei in Dubai op 210m hoogte

Meer sportDelfine Persoon (37) heeft al een en ander meegemaakt in haar carrière. Maar boksen in Dubai, op een helikopterplatform van een luxehotel op 210m hoogte - neen, dat is ook voor de politie-inspectrice uit Gits een buitenkansje. “Ik moest geen twee keer nadenken.”

Mocht u 500.000 dollar op overschot hebben, dan kan u overwegen om een ringside seat te kopen voor een avondje boksen op 14 mei in het poepchique Burj al Arab in Dubai. Of u kan ook gewoon via pay per view kijken. Dat is zelfs aan te raden indien u last heeft van hoogtevrees, want de ring staat op een helipad opgesteld, 210 meter boven de begane grond. Op dat platform sloeg golfer Tiger Woods in 2004 een balletje om de Desert Classic te promoten - in ruil voor één miljoen dollar -, speelden tennissers Andre Agassi en Roger Federer er een jaar later een exhibitiematch en deed F1-piloot David Coulthard in 2013 zijn Red Bull wat ‘donuts’ draaien.

Exclusief terrein dus waar straks ook een Belg kan schitteren: Delfine Persoon. In de herfst van haar carrière krijgt ze de kans waar ze eigenlijk niet meer op had gerekend. In het voorprogramma van bokslegende Floyd Mayweather neemt de West-Vlaamse de handschoen op tegen Elhem Mekhaled, bijgenaamd ‘de Diamant’. De 31-jarige Française bokste al 15 kampen en leed nog geen enkele nederlaag. Mekhaled is de WBC interim kampioene bij de supervedergewichten en tweevoudig EBU-kampioene.

Quote Ik verdien een nulletje minder dan wat ik kreeg om tegen Katie Taylor te boksen, maar wel een nulletje meer dan wanneer ik in België zelf een kamp zou inrichten Delfine Persoon

De clan-Persoon is dan ook beducht voor Mekhaled, die in zeven haasten als vervangster voor Maïva Hamadouche werd gevraagd. Hamadouche gaf forfait. “Hamadouche, dat zou eerder tien ronden vechten zijn terwijl Mekhaled technisch een betere bokser is”, weet Persoon. “Ik ga haar zeker niet onderschatten. Maar ik moest geen twee keer nadenken toen ik dit voorstel kreeg. Op mijn leeftijd mag ik stilaan bij de Masters beginnen boksen (lacht). Het is echt een buitenkans, een uitdaging die ik niet kon weigeren. Financieel is het ook een opsteker. Ik verdien een nulletje minder dan wat ik kreeg om tegen Katie Taylor te boksen (200.000 dollar, red.) maar wel een nulletje meer dan wanneer ik in België zelf een kamp zou inrichten.”

Delfine Persoon is 37. Stilaan bejaard in het boksen. En toch spreekt ze nog niet over een afscheid. In haar hoofd speelt zelfs de gedachte van een nieuwe titelkamp. Want indien Persoon in Dubai wint, is ze de eerste uitdaagster voor de WBC-titel. “Twee jaar lang heeft Eddie Hearn me ontweken. Hij is de promotor van alle belangrijke WBC-kampioenen, zoals Katie Taylor. Maar blijkbaar heb ik toch genoeg naam gemaakt want dat ik mag boksen op de ‘undercard’ van Mayweather, dat is toch heel bijzonder.”

Wat er komt na Dubai, daar wil Persoon nog niet aan denken. “Omdat ik niet weet hoe zwaar de kamp zal zijn. Uiteraard wil ik niet verliezen, want dat de mensen onthouden altijd je laatste kamp. Fysiek ben ik in orde. Mijn nek is geen honderd procent meer. Mijn hoofd wil wel, nu mijn lichaam nog. Ik heb er héél veel zin in. Alleen kan ik beter niet naar beneden kijken als in de ring sta, want op 210 meter voel ik me toch niet op mijn gemak (lacht).”

