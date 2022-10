“Ik maak hem kapot”: internetsensatie ‘Mini Khabib’, die 101 centimeter groot is, wil Conor McGregor “opeten” en tekent MMA-contract

Judo Toma Nikiforov grijpt op WK judo naast brons

Toma Nikiforov (IJF 8) heeft naast de medailles gegrepen op het WK judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Onze 29-jarige landgenoot ging in de kamp om het brons in de klasse tot 100kg met een waza-ari onderuit tegen de Azerbeidzjaan Zelym Kotsoiev (IJF 11). Nikiforov was in Azerbeidzjan op jacht naar zijn tweede WK-medaille ooit. In 2015 in de Kazachse hoofdstad Astana was hij al eens goed voor brons.

11 oktober