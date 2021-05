“Ik maak hem kapot”: Bokslegende Floyd Mayweather razend omdat YouTubefenomeen zijn pet steelt, waarna poppetjes aan het dansen gaan

Meer sportDat belooft. Eén maand voor de lucratieve exhibition fight tussen bokslegende Floyd Mayweather (44) en YouTubefenomeen Logan Paul (26) ging het grondig mis. De persconferentie in het Hard Rock Stadium in Miami begon vredig, maar ontaardde in groot tumult toen Logans broer Jake de pet van Mayweather afnam. ‘Money’ was woest - “Ik maak hem kapot” - en een van zijn bodyguards reageerde met een mep. Veel show met een onverwacht laagje extra - het kan de miljoenen dollars die beide heren opstrijken alleen maar aandikken.

Floyd Mayweather keert nogmaals terug uit pensioen. De ongeslagen bokser werd net als op 31 december 2018 - toen hij na twee ronden komaf maakte met kickbokser Tenshin Nasukawa - verleid tot een exhibitiekamp. Dit keer daagde YouTubefenomeen Logan Paul hem uit. Het gevecht zou oorspronkelijk plaatsvinden in februari, maar door de coronapandemie werd het duel met vier maanden uitgesteld. 6 juni dus. Plaats van gebeuren: het Hard Rock Stadium in Miami. Gisteren vond er de persconferentie plaats. Die eindigde met een serieuze knal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pet

Paul arriveerde 45 minuten te laat, Mayweather enkele uren. Toch ging het er in eerste instantie tijdens het persmoment op het groene grasveld rondom het stadion gemoedelijk aan toe. “Ik ben een echte bokser en heb in de ring gestaan met geweldige atleten. We zijn klaar om de fans te vermaken”, sprak Mayweather de cameraploegen toe. Om het nadien een beetje op te hitsen - hoort bij de trash talk. “In één en dezelfde nacht kan ik Logan én Jake verslaan.” Jake is de twee jaar jongere broer van Logan, eveneens zeer actief op sociale media én bokste in zijn leven al drie professionele kampen, die hij telkens won. Jake was aanwezig, filmde het hele gebeuren om te delen met hun miljoenen volgers, maar was duidelijk flink op de tenen getrapt door de uitspraak van Mayweather.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat volgde was één groot tumult. De twee gingen in discussie, waarna Jake er niets beter op vond om de pet van Mayweather af te nemen. “Je doet stoer, hé? Maar kijk eens. Ik heb je pet.” Jake zette het vervolgens op een lopen. Een furieuze ‘Money’ en zijn bodyguards gingen hem achterna. “Ik maak hem kapot. Hier gaat hij voor boeten!” De security - die voorbereid was op ‘een show met wat spektakel’, maar er niet had op gerekend dat het zo uit de hand zou lopen - greep in. Na eindeloos duw- en trekwerk en veel geroep verdween Jake - mét Mayweathers pet - via een zijdeur van het toneel. Op beelden is te zien hoe hij zich ondertussen naar het hoofd grijpt, op sociale media gaf hij achteraf toe een slag te hebben gekregen van een van de bodyguards van Mayweather.

Volledig scherm © AFP

De toon is bij deze gezet. De aandacht komt hen uiteraard goed uit. Door Covid-19 zullen de fans het gevecht voor de buis moeten volgen. Bovenstaande beelden kunnen diegenen die nog twijfelen warm maken om toch een pay-per-view aan te kopen. Mayweather gaf al aan dat geld een grote drijfveer is voor het duel. In normale boksmatchen krijgt hij zo’n 35 miljoen dollar (29 miljoen euro), op 6 juni mag dat bedrag verdrievoudigd worden. Een smak geld - een nieuwe pet staat bovenaan zijn boodschappenlijstje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP