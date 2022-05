“Ik kan winnen, anders zou ik niet meedoen”: Thomas Pieters morgen uithangbord op Soudal Open in Schilde

Golf Emotionele Nicolas Colsaerts treedt na zeldzame nierziekte aan op Soudal Open: “Mentaal kreeg ik een klets”

Hij is afgegleden naar de 597ste plek op de wereldranking, maar wat dan nog? Golfer Nicolas Colsaerts is al lang blij dat hij nog leeft en donderdag kan aantreden op de Soudal Open in Schilde. “Als je gezondheid op het spel staat, dan is je klassement geen prioriteit.”

10 mei