“Ik kan niet meer”: bokser wordt verweten zijn tegenstander de dood ingejaagd te hebben en kampt met donkerste gedachten

BoksenDe Zuid-Afrikaanse bokser Siphesihle Mntungwa (27) zit bijzonder diep na het overlijden van zijn opponent eerder deze week. Op de sociale media wordt hij zwaar onder vuur genomen en verantwoordelijk gehouden voor de tragische dood van Simiso Buthelezi (24), die op het einde van de kamp in het ijle bokste. Mntungwa verdedigt zich, maar kampt ook met zelfmoordgedachten. “Ik heb Simiso niet vermoord. Het was een bokswedstrijd, die ik wou winnen om het leven van mezelf en dat van mijn familie misschien te helpen veranderen”, zegt hij.

Eerst nog even de feiten: Buthelezi vocht afgelopen weekend tegen Mntungwa om de WBF-titel bij de Afrikaanse lichtgewichten. De Zuid-Afrikaan domineerde zijn landgenoot ook tien ronden lang, waardoor de jury hem zonder verrassingen tot winnaar zou uitgeroepen hebben. Maar in de laatste seconden van het bokskamp liep het fout. Toen Mntungwa in de touwen viel, deelde hij een ogenschijnlijk kleine tik uit op de kin en wang van Buthelezi. Eentje met grote gevolgen, want Buthelezi was opeens het noorden kwijt. Hij dacht dat Elroy Marshall, de scheidsrechter, zijn opponent was en begon ook in het wilde weg te boksen.

Buthelezi begon in het wilde weg te boksen.

Bij een eerste scan werd hersenschade en een hersenbloeding geconstateerd, waarna Buthelezi even later in coma belandde. Een operatie was niet mogelijk. Twee dagen na de kamp, in de nacht van maandag op dinsdag, overleed hij in Durban. Een tragedie voor de familie van Buthelezi, maar ook voor Mntungwa. Op de sociale media krijgt hij het ene verwijt na het andere toegesmeten - sommigen noemen hem zelfs een moordenaar.

Financiële duw in de rug

“Al vanaf het moment dat Simiso in het ziekenhuis lag, heb ik zware kritiek en veel verwijten moeten incasseren”, aldus Mntungwa bij ‘Sowetan Live’. “Het gaat zover dat ik het niet meer aankan. Ik heb nog meer één optie en dat is zelfmoord plegen. Zelfs mijn buren sturen me de meest lelijke berichten. Ik ben niet langer veilig.”

“Maar ik heb Simiso niet vermoord. Het ging om een bokskamp, geen kwestie van leven of dood. Het enige wat ik wou was die titel winnen, om mijn leven en dat van mijn familie misschien te helpen veranderen. Ik ben de enige die werkt thuis, met ook mijn jongere broer, mijn tante en haar kinderen. Mijn moeder stierf toen ik vier was, mijn vader leeft nog maar daar heb ik nauwelijks contact mee. Die titel moest dus een financiële duw in de rug zijn, maar nu ben ik in de ogen van de mensen een moordenaar. Terwijl ik daar ook het leven had kunnen laten.”

“Zonder enige twijfel is het verdriet groot in de familie van Simiso. Hij was net afgestudeerd en had een diploma in de plant- en dierkunde op zak. Wie weet heeft zijn familie wel niet hun koeien moeten verkopen, om hem te laten studeren. Dit is zo triest en pijnlijk, maar ik ben niet die ring ingestapt met de bedoeling hem te doden.”

Simiso Buthelezi.

De trainer van Mntungwa neemt het op voor zijn pupil. “Hij heeft het erg moeilijk met de online verwijten", zegt Mmeli Mkhize. “De mensen maken er een verhaal van en stellen dat wij umuthi (hekserij, nvdr) gebruikt hebben. Maar dat klopt natuurlijk niet. We zijn vooral bang. Zelfs de begrafenis durven we niet bij te wonen.”

Eerdere blessure?

De Zuid-Afrikaanse boksbond stelt een onafhankelijk medisch onderzoek in om na te gaan hoe een op het eerste gezicht lichte tik kon uitmonden in desastreuze gevolgen. Want tijdens het kamp zelf incasseerde Simiso amper (harde) stoten. Dokter Buyi Mabaso-Dlamini, die Buthelezi behandelde en aanwezig was op de boksmatch, heeft een hypothese klaar. “Mogelijk heeft hij de blessure al voor het kamp opgelopen”, aldus Mabaso-Dlamini. “Mogelijk is het ook het gevolg van verwondingen die zich doorheen de jaren hebben opgestapeld.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

