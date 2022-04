“Ik kan iedereen verslaan”: Matthias Casse gaat weer voluit voor het goud op EK judo

EK judo“Goud is het doel.” Hij mag dan al van coach zijn veranderd, zijn ingesteldheid is dat zeker niet: op het EK judo in Sofia wil Matthias Casse (25) vandaag een tweede Europese titel aan zijn palmares toevoegen.

“Lang stilzitten, da’s niks voor mij. Als ik ouder ben, heb ik misschien wat meer rust nodig. Maar nu was een maandje voldoende om de batterijen weer op te laden. Ik had na de Spelen weer snel zin om te vechten en te trainen.”

Quote Het is de bedoeling dat ik onder Damiano Martinuzzi wat sneller naar een score zal zoeken. Hij zal me wat meer pushen. Matthias Casse over zijn nieuwe trainer

Post-olympisch jaar of niet, Matthias Casse draait alweer op volle toeren. Sinds zijn olympisch brons in Tokio in de categorie tot 81 kilo deed hij aan liefst vijf competities mee. Met wisselend succes. Door winst in Abu Dhabi, Tel Aviv en Portugal heroverde de Antwerpse judoka z’n positie als nummer één op de wereldranking, maar in Parijs (5de) en Antalya (7de) haalde Casse het podium niet. “In Antalya was ik geen honderd procent. Ik was nog aan het herstellen van een griep. Mijn hoofd wilde wel, maar mijn lichaam niet. Best frustrerend. Ik was niet tevreden met het resultaat of hoe ik vocht - het bewijs dat ik ook maar een mens ben.”

Donderslag bij heldere hemel

Dat was niet het enige waar Casse ongelukkig over was. In februari besliste zijn trainer Mark van der Ham namelijk om hun samenwerking na vijf jaar stop te zetten. Niet omdat er een haar in de boter zat, maar omdat hij een offer you can’t refuse kreeg: de Nederlander kon beginnen als performance director bij Azerbeidzjan, een land met een grote judotraditie en -kampioenen.

“Ik snap wel dat je zo’n buitenkans grijpt en in zekere zin is het een erkenning voor wat we samen bereikten, maar zijn vertrek kwam toch een beetje als een donderslag bij heldere hemel,” vertelt Casse. “Ik had toch enkele dagen nodig om dat te verteren. Uiteindelijk is alles nog snel in z'n plooi gevallen. En als ik toch met vragen of twijfels zit, kan ik nog altijd bij Mark terecht, hij is bereid te luisteren.”

Maar z’n nieuwe coach, ad interim welteverstaan tot er zo snel mogelijk een vervanger komt, is Damiano Martinuzzi. De man die in 2012 Charline Van Snick naar olympisch brons leidde - waarna ze met een kletterende ruzie en rechtszaak braken en ook al jaren de vaste trainer van Toma Nikiforov.

WK

“Het loopt goed met Damiano,” aldus Casse. “De belangrijkste aanpassing was de taal. Het is nu vooral in het Frans te doen. Soms versta ik hem niet omdat hij te snel of onduidelijk praat (lacht) maar het lukt wel. Aan mijn judo zal er niet veel veranderen. De rust van Mark zal er altijd in zitten, alleen is het de bedoeling dat ik onder Damiano wat sneller naar een score zal zoeken. Hij zal me wat meer pushen. En zo kan ik van elke coach wat oppikken.”

Of de nieuwe aanpak rendeert, moet vandaag blijken op het EK. Wereldkampioen Casse gaat gewoontegetrouw voor goud, net als in 2019. In 2020 bleek hij steken op brons, in 2021 op zilver. “Goud is het doel. Vorig jaar, na corona, had ik geen idee hoe ik ervoor stond. Nu heb ik er wel een zicht op: ik kan iedereen verslaan die op de mat komt. Ik wil er dit jaar twee keer écht staan: op het EK nu en dan het WK in de zomer.”

