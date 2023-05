“Ik kan er beter niet te emotioneel op reageren”: Nick Celis valt naast WK-selectie door onderzoek naar mogelijke fraude met fictieve toernooien

Daar staat hij dan met z'n geesteskind: Nick Celis, tot een jaar geleden nog speler-coach van de nationale 3x3 Lions, zit niet meer in de selectie voor het WK dat op 30 mei in Wenen begint. Celis krijgt zo de rekening gepresenteerd voor zijn betrokkenheid in mogelijke fraude rond fictieve toernooien.

Wie 3x3 zegt in België, denkt vanzelf ook aan Nick Celis. De notaris in spe is al jaren de drijvende kracht achter het project rond de 3x3 Lions. Zonder hem geen nationale ploeg op de Spelen in Tokio, waar ze net naast olympisch brons grepen maar wel de harten van heel België veroverden. Minder hartverwarmend was de episode net erna: Celis kwam in opspraak omdat hij de kwalificatie voor Tokio mogelijk veilig stelde door fictieve toernooien te organiseren. Het parket stelde een onderzoek in naar fraude, maar het is nog altijd wachten op een uitspraak.

Tot vorig jaar speelde dat Nelis geen parten: als speler-coach stelde hij zelf de nationale selectie samen. Zo was hij er in juni 2022 bij toen de 3x3 Lions opnieuw vierde werden op het WK op de Antwerpse Groenplaats. Maar na dat WK, zo vertelt Celis, oordeelde de basketbalbond dat het beter zou zijn om een ‘neutralere’ bondscoach aan te stellen. Enter ex-international Steve Ibens, in het verleden ook trainer van Okapi Aalstar. Die zou morgen zijn selectie voor het WK 3x3 in Wenen bekendmaken, maar vandaag lekte al uit dat Celis er niet meer bij is. Ibens geeft de voorkeur aan Thibaut Vervoort, Caspar Augustijnen, Dennis Donkor en Bryan De Valck.

“Steve lichtte me vorige week al in dat hij me er om sportieve redenen niet bij nam,” zegt de 34-jarige Celis. “Hij somde de kwaliteiten van alle spelers op en vond dat hij met andere spelers een beter geheel kon vormen.” Of er andere factoren speelden, daar wil hij geen uitspraken over doen. “Het is beter dat ik er niet te emotioneel op reageer, want ik speel nog altijd graag. Ik kan alleen uitgaan van wat Ibens me zei. Ik wacht het officiële communiqué af dat ze gaan verspreiden over de selectie.”

Nu blijkt dat de bondscoach Celis niet alleen om sportieve redenen uit de WK-selectie houdt. Basketball Belgium liet weten dat het de drie spelers, waaronder Celis, die genoemd worden in de zaak rond mogelijke fraude met fictieve toernooien bewust niet oproept in afwachting van de afronding van de procedures.

Celis vindt het jammer dat Ibens hem niet oproept. “Uiteraard ben ik teleurgesteld en triest. Ik train elke dag twee keer en doe er alles voor. Ik ben inderdaad de geestelijke vader maar aan alles komt een einde. Mijn echte baby, dat is natuurlijk Team Antwerp, met de nationale ploeg als onrechtstreeks doel. Zo kon ik mijn afwezigheid op het kantoor ook makkelijker verantwoorden. Want de Lions, da's natuurlijk een andere dimensie. Het is pijnlijk dat dat nu wegvalt.”

Ook al omdat er met Parijs 2024 een nieuwe kans op olympisch eremetaal in aantocht is. “Ik kan natuurlijk proberen om beter te spelen en mijn plek af te dwingen. Het is niet omdat ik er één keer niet bij ben, dat het voor altijd is. Al zou het kunnen dat de federatie daar misschien anders over denkt.”

Na het WK in Antwerpen kregen in totaal drie spelers een contract van Sport Vlaanderen als elitesporter. Celis koos ervoor om dat niet te doen. “Omdat je dan geen andere job mag doen en als ik mijn vader wil opvolgen, die stilaan wat ouder wordt, dan is het beter voor de continuïteit dat ik meedraai op kantoor en de kneepjes van het vak al leer.” Bij Team Antwerp blijft hij tot nader order wel speler-trainer. Midden juli treedt hij met hen aan op een Challenger toernooi in Mongolië. “Maar nu heb ik even vakantie ingelast.” Tijd om te bezinnen.

