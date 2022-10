“Ik hoop dat ze hem op het podium kunnen houden”: schreeuwende “hooligans” irriteren Van Duijvenbode mateloos op World Grand Prix darts

“Ik hoop dat ze hem straks op het podium kunnen houden. Dirk zou zomaar in de zaal kunnen lopen”, zei cocommentator Erik Clarys erover op VTM 2. “Je zou voor minder. Het is zó vervelend”, voegde commentator Rudy Lanssens nog toe. “Eigenlijk is dit wat we vroeger zagen in het voetbal, hooliganisme. Dit is onfatsoenlijk, sorry. Zo’n dingen zien we liever niet gebeuren in het darts. Moet er geen sociale controle zijn in die zaal?”