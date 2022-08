“Ik heb spektakel op het hoogste niveau geboden”: sensationele Jamal Ben Saddik maakt al in eerste ronde komaf met Roemeen Adegbuyi

Meer sportJamal Ben Saddik heeft indruk gemaakt in zijn Glory 81-kamp tegen Benjamin Adegbuyi: KO na een salvo punches in de eerste ronde. De kamp geeft Ben Saddik vertrouwen voor zijn ultieme doel om de wereldtitel af te nemen van de Nederlander Rico Verhoeven: “Hij zal niet blij zijn met wat hij nu van mij gezien heeft.”

Het kickbokspubliek in Düsseldorf ging helemaal loos bij het sloopwerk van Ben Saddik. Nog in de eerste ronde ging de Roemeen Adegbuyi, die neerging na een tiental punches op rij. Korte metten heet dat, maar Ben Saddik heeft er ook nooit aan getwijfeld. In 2018 had hij Adegbuyi - toen de favoriet - al eens geklopt in een achtmanstoernooi, nota bene met een gebroken rechterhand. Dat beloofde niet veel goeds voor de kansen van Adegbuyi, nu Ben Saddik in zijn beste vorm ooit verkeerde.

“Ik heb spektakel op het hoogste niveau geboden”, zei Ben Saddik over zijn kamp. “Dit is waarvoor de mensen naar hier komen.” Het publiek - circa 2.000 fans woonden het Glory 81-event in Düsseldorf bij - koos massaal de kant van Ben Saddik. Zijn populariteit in het kickboksmilieu is groot: “Ik heb een heleboel Belgen meegenomen, maar er zijn ook veel mensen van Nederland en Frankrijk hier. De hele zaal was voor mij.”

Quote De trainer had me verteld dat als een tegenstan­der gaat wankelen en in de hoek gaat lopen, dat ik het gewoon keihard en brutaal moet afmaken. Jamal Ben Saddik

In Düsseldorf toonde Ben Saddik dat de harde trainingen in zijn nieuwe uitvalsbasis van Mykes Gym in Amsterdam vruchten afwerpen. Op voorhand had hij gezegd in zijn “beste shape” ooit te zijn, topcoach Mike Passenier heeft hem mentaal en fysiek sterker gemaakt. Het was eraan te zien zoals hij inbeukte op Adegbuyi: “Dat was vrij hard, ja. Waar ik vroeger nog medelijden had met vechters, moet ik het nu gewoon afmaken. De trainer had me verteld dat als een tegenstander gaat wankelen en in de hoek gaat lopen, dat ik het gewoon keihard en brutaal moet afmaken.”

Ben Saddik beweegt ook beter in de ring: “Het is makkelijker vechten als je tien kilo lichter bent, maar nog dezelfde power of kracht hebt. Zie naar die salvostoten die op hem afkomen. Waar ik in het begin er een of twee uitdeelde, waren er het nu een stuk of tien.”

Quote Je hebt de zaal gehoord: het publiek schreeuwt één naam. Dat is Rico. Als Glory dat wil, ben ik daar. Ik ga voor geen enkele tegenstan­der aan de kant. Jamal Ben Saddik

Vraag is nu wie de komende tegenstander van Ben Saddik zal zijn. Hij droomt van de belt bij de zwaargezichten, die al jaren in handen is van Rico Verhoeven. Hij plant eerst nog in oktober een kamp tegen een Egyptenaar. Mogelijke opponenten zijn de Kroaat Antonio Plazibat als nummer één van de wereld of het Nederlandse nummer drie Levi Rigters, een kamp die eerder in maart dit jaar geprogrammeerd stond maar door rellen in het publiek niet kon doorgaan. Mogelijk kiest de organisatie evenwel ook voor een duel tussen Ben Saddik en een populaire kickbokser zoals Badr Hari.

Ben Saddik lijkt het niet veel uit te maken, al aast hij natuurlijk op een revanche tegen Verhoeven, die hij vorig jaar in oktober na een erg verbeten titelkamp al bijna wist te kloppen. “Mijn volgende tegenstander laat ik in het midden. Glory maakt de juiste beslissingen. Maar je hebt de zaal gehoord: het publiek schreeuwt één naam. Dat is Rico. Als Glory dat wil, ben ik daar. Ik ga voor geen enkele tegenstander aan de kant. (...) Ik hoop in de toekomst opnieuw voor de titel te vechten. Ik denk dat ik dat gevecht verdien. Hij zal ook wel zien hoe goed ik nu ben. Ik denk niet dat hij zo blij is met wat hij gezien heeft, hoe ik hier win van zijn sparrringpartner Adegbuyi. Die titelwedstrijd komt zeker dichterbij.”

