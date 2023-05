“Ik had tranen in de ogen bij zijn wereldtitel”: Dimitri Van den Bergh vertelt over opvallende bromance met Luca Brecel

Van den Bergh en Brecel liepen elkaar enkele jaren geleden, in volle coronaperiode en bijhorende lockdown, tegen het lijf. Beide heren waren op dezelfde locatie in het Engelse Milton Keynes om er respectievelijk te darten en te snookeren. “Toen we elkaar tegen het lijf liepen, keek ik Luca aan en dacht ik: ‘ik ken jou ergens van’”, vertelt Van den Bergh in een interview bij de PDC. “Hij zei net hetzelfde. (lacht) ‘Jij bent die snookerspeler’, zei ik vervolgens. ‘En jij die darter’, reageerde Luca. Vervolgens hebben we gsm-nummers uitgewisseld en sindsdien zijn we contact blijven houden.”

“Als ontspanning doen we elkaars sport heel graag”, voegt Van den Bergh nog toe over hun vriendschap. “Luca is fan van darts en ik snooker al eens graag. We zullen, wanneer het past, zeker eens afspreken voor een geweldige avond vol snooker en darts.”

Volledig scherm Luca Brecel werd begin deze maand wereldkampioen snooker. © Getty Images

Van den Bergh leefde de voorbije weken bijzonder hard mee met zijn maatje tijdens het WK snooker. “Ik stuurde hem altijd dat hij in zichzelf moest blijven geloven en nooit mocht opgeven. ‘Je bent een beest’, zei ik vaak, en Luca stuurde vaak hetzelfde terug bij mijn belangrijke matchen. Tijdens de finale zat ik echt hyper nerveus in mijn zetel. Ik had tranen in mijn ogen toen Luca het afmaakte. Ik was zó blij. Wat hij gepresteerd heeft, met al die comebacks, is simpelweg fantastisch.”

Ook ‘Dancing Dimi’ is van mening dat de knalprestatie van Brecel de populariteit van het snooker - en bij uitbreiding de hele Belgische sport - alleen maar ten goede zal komen. “België is zo’n klein land, maar we hebben geweldige wielrenners, fantastische voetballers en een wereldkampioen snooker. En in darts zijn we ook niet zo slecht. (knipoogt) Het is geweldig dat een klein land zo groots kan zijn.”

KIJK. Met deze century kroonde Brecel zich tot wereldkampioen

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh. © Photo News