“Ik had het mezelf makkelijker kunnen maken”: wereldkampioen Wright kegelt Van den Bergh uit World Grand Prix na thriller van formaat

WK JUDO “Als wereldkam­pi­oen staat er een prijs op mijn hoofd”: judoka Matthias Casse verdedigt WK-titel in Tashkent

Matthias Casse. Beroep: judoka. Statuut: wereldkampioen. Al is het de vraag of hij dat over vier dagen ook nog is wanneer hij zijn titel verdedigt in Tashkent. Uitdagers zijn er genoeg. “Ik zie geen reden waarom het niet mogelijk zou zijn om mijn titel te verlengen.” Ingesteldheid: zelfzeker.

5 oktober