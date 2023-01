“Ik ga voor niets minder dan goud”: Loena Hendrickx weer strijdvaardig voor lange kür op EK kunstschaatsen

EK KUNSTSCHAATSENDe tranen zijn opgedroogd, het moreel opgekrikt: Loena Hendrickx schaatst morgen in het Finse Espoo met hernieuwde moed voor de titel op het EK kunstschaatsen. “Ik heb niks te verliezen. Alleen maar te winnen.” Bij de kenners was het geloof zelfs nooit verdwenen.

KIJK. Loena Hendrickx: “Ik heb niets meer te verliezen”

Tweede staat ze na de korte kür. Dat is niet waar Loena Hendrickx op had gerekend. Ze was uitgegaan van een stevig puntenverschil met de concurrentie. En dan kon ze morgenmiddag zonder stress aan haar vrije kür beginnen. Maar de realiteit is dat de 23-jarige schaatster in de Metro Arena de kloof op Anastasia Gubanova net moet toerijden.

Quote Ik heb me in mijn hotelkamer eens goed laten gaan. Alles eruit gehuild. Zaterdag is een nieuwe dag. En komen er nieuwe kansen. Loena Hendrickx

Doenbaar? Tuurlijk, stelt ex-schaatser Kevin Van der Perren gerust. Hij stond in 2007 en 2009 telkens met brons op het EK-podium. Sindsdien reed geen enkele Belg nog in de medailles. “Ik zie Loena gewoon naar het goud rijden, hoor. Daar ben ik eigenlijk honderd procent van overtuigd. Uiteraard kan het wel een keer mislopen - we zijn geen robotten - maar je kon donderdag zelfs niet over een slechte kür spreken. Ze maakte één foutje bij de afsprong, terwijl Gubanova een perfecte rit reed. En toch bedraagt het verschil mààr twee punten. Ik ken Loena: als het moet, zal ze er staan. Zelfs mét schoonheidsfoutjes erbij is, ze gewoon de beste schaatster op dit EK.”

KIJK. Hendrickx na val als tweede naar vrije kür

Loena Hendrickx knikt. Ze weet dat zelf ook wel. Ze sprak niet voor niets voor het EK haar titelambities uit. En die woorden herhaalde ze na haar training opnieuw: “Ik ga voor niets minder dan goud. Niet dat ik aan mezelf twijfelde, maar na die korte kür was het toch even balen. Ik heb me in mijn hotelkamer eens goed laten gaan. Alles eruit gehuild. En ik ben opgestaan met de gedachte: zaterdag is een nieuwe dag en komen er nieuwe kansen.”

De Kempense was donderdag niet de enige met traantjes. Zelfs mensen uit de organisatie huilden mee: zo hard wordt het goud haar hier gegund. Van der Perren: “Loena is de publiekstrekker, hé. Ik zei zes jaar geleden bij haar debuut al dat Loena iets heeft dat niemand anders heeft. Je kan er je ogen niet van afhouden. Ze is elegant, maar ook atletisch. Het is moeilijk om er de vinger op te leggen. En iedereen, heel de wereld, verwacht door de afwezigheid van de Russische meisjes dat ze nu de titel wint. Dat maakt dat Loena zo emotioneel was. Ze wilde ook eerste zijn in de korte kür, terwijl eigenlijk alleen het eindresultaat telt.”

Op het EK van 2022 in Estland prees Hendrickx zich nog gelukkig met een tweede plek na de korte kür. Maar een jaar later is haar statuut danig veranderd. Ze is underdog af, een rol die haar van nature eigenlijk beter ligt. “Het verschil met vorig jaar is dat ik toen een mooie korte kür heb gereden”, legt ze uit. “Hier was ik niet tevreden met mijn prestatie en dan maakt de plek niets uit. Dan is zilver geen troost. Stel dat ik het wél goed had gedaan, dan had ik hier nu ook met een big smile gestaan. Hopelijk kom ik zaterdag ook met een goed gevoel van het ijs. We zien wel welke plek me dat dan oplevert. Ik heb niets te verliezen, maar alles te winnen. Ik kan mezelf ook niets kwalijk nemen: ik heb nog nooit ergens zo hard voor getraind als voor dit EK.”

Jorik Hendrickx, haar broer en trainer, begrijpt wat ze bedoelt. Elke topsporter stelt vooraf doelen en is ontgoocheld als ze die dan niet bereiken, legt hij uit. “Gelukkig staat Loena mentaal en fysiek sterk. Zoals je daarnet op training kon zien, is ze er weer klaar voor. Het is gewoon kwestie van het plezier erin te houden en niet te hard te focussen op wat anderen van haar verwachten. Ze moet gewoon doen wat ze goed kan. Niet te veel nadenken over wat er donderdag is misgegaan of dat constant te analyseren. Het is één milliseconde fout gegaan, meer niet.”

Geschiedenis

Om 15.39u moet het morgen raak zijn voor Loena Hendrickx. Dan kan ze geschiedenis schrijven, net zoals ze dat vorig jaar al deed met WK-zilver. Nog nooit won een Belg individueel goud op een EK kunstschaatsen. “Zelfs zilver zou al mooi zijn”, zegt haar broer. “Op haar allereerste EK, mét de Russen erbij, werd ze in 2017 zevende. Vorig jaar werd ze vierde. Hopelijk doet ze hier nog beter.”

Vooral omdat het mogelijk ook haar enige kans wordt. Het IOC denkt erover na om Russische sporters weer toe te laten en ook de Internationale Schaatsunie zou overwegen om alleen nog hun coaches en officials van de internationale competities te bannen. Van der Perren: “Ik zou niet zeggen dat het nu of nooit is voor Loena, maar je weet nooit hoe de situatie er over een jaar uitziet. Wie weet, staan er dan nieuwe meisjes klaar om voor het goud te strijden. En ze kunnen de Russen ook niet voor eeuwig schorsen. Maar zoals ik al zei: ik geloof dat Loena het haalt.”

Nina Pinzarrone (6de) mikt nog hoger Waar een zesde plek in de korte kür van een EK kunstschaatsen al niet goed voor is: plots kreeg Nina Pinzarrone uit Brussel er meer dan duizend volgers bij op sociale media. Ze is pas zestien, maar schaatst al twaalf jaar, intussen tot 25 uur per week. Op haar eerste EK bij de seniors mag de studente aan de topsportschool in Wilrijk morgen in de vrije kür meteen aantreden in de allerlaatste groep. “Daar ging ik voor, want dat betekent dat je bij de besten bent”, klinkt het bescheiden. “Hopelijk kan ik die ranking vasthouden of wie weet zelfs verbeteren. Ik wil er vooral van genieten en een foutloze kür rijden. Hopelijk doet Loena het ook goed en wint ze het goud.” Twee Belgen die aan de Europese top meedraaien: het is een thema in Finland. Als het van de perfect tweetalige Pinzarrone afhangt, zal het ook niet de laatste keer zijn. Ze heeft ook haar zinnen gezet op het WK in maart in het Japanse Saitama en op langere termijn op de Winterspelen van 2026. “Wat mijn sterke punten zijn? Mijn techniek. Ik draai snel in mijn sprongen en pirouettes. En mijn lenigheid.” Te bewonderen morgen om 15u07. Volledig scherm Nina Pinzarrone. © via REUTERS

