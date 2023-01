“Ik ga je vermoorden”: basketbalspeler (21) valt uit het niets scheidsrechter aan in Waregem

KIJK. Bolavie biedt z’n excuses aan: “Zelfcontrole verloren door slechte prestatie”

Waregem leidde ruim tegen de B-ploeg van Charleroi, blijkbaar tot frustratie van Bolavie. Na een fase waarbij hij op de grond belandde, ging hij immers vanuit het niets één van de scheidsrechters te lijf. Franck Di Paolo viel aangeslagen op de grond nadat hij een slag leek te hebben gekregen. Bij SudInfo verzekerde de man dat hij niet geraakt werd, maar nadien zag hij de 2m10 grote speler nog een tweede keer op zich afkomen.

“Niemand weet wat er gebeurd zou zijn als zijn ploegmaats niet hadden ingegrepen”, aldus Di Paolo bij SudInfo. “Vooral omdat hij ‘ik ga je vermoorden’ riep. Ik was er uiteraard door aangedaan en mijn collega’s stelden voor om het veld te verlaten, maar dat wilde ik niet. Ik wilde dat de match zou worden afgewerkt (Waregem won uiteindelijk met 102-49, red.). Achteraf zei iedereen ook dat ik het juist had aangepakt. Tot dat incident had ik ook geen enkel woord gewisseld met de speler in kwestie.”

Quote Dit is niet hoe ik ben. Iedereen die me kent, weet dat. Archange Izaw Bolavie

Bolavie, die ook al voor de A-ploeg van Charleroi speelde, riskeert een lange schorsing. “Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag van zaterdag in Waregem”, zegt hij in een video die verspreid werd door z'n ploeg. “Ik heb onze slechte prestatie in m’n hoofd laten kruipen en verloor daardoor mijn zelfcontrole. Maar zo ben ik normaal niet, iedereen die me kent weet dat ook. Ik wil me excuseren bij mijn familie, mijn ploegmaats, onze staf, Spirou Charleroi, Waregem, de scheidsrechters en vooral de scheidsrechter in kwestie en zijn familie. Dit zal nooit meer gebeuren.” Omdat hij geen klap moest incasseren, besliste Di Paolo dat hij geen klacht zal indienen. Er werd wel een rapport opgemaakt bij de basketbalbond.

In een statement veroordeelde ook Spirou Charleroi de actie. “Maar de club houdt wel vol dit een op zichzelf staand geval is van een speler die in het verleden nog niet in de fout is gegaan. We willen echter wel onze verantwoordelijkheid nemen en de speler intensief begeleiden.”

Lees ook: