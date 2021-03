“Ik besef nog niet dat ik net goud won... Ik was al blij om gewoon op het EK te zijn”: de stunt van Elise Vanderelst

Meer sport Spektakel in, maar vooral naast de ring: NBA-legende Shaquille O'Neal wordt door tafel geslingerd bij worstelde­buut

4 maart Afgelopen nacht maakte NBA-legende Shaquille O’Neal (48) zijn opwachting in het All Elite Wrestling. Een debuut in lijn met z’n carrière: spectaculair. Hij belandde zelfs even in een ambulance, na een pijnlijke val buiten de ring. De tafels waar hij op terechtkwam kunnen het niet navertellen.