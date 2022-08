“Ik ben tevreden dat ik mezelf nu op de kaart heb gezet maar om nu te zeggen dat ik het gemaakt heb...”: zeilster Eline Verstraelen schenkt België primeur met goud op WK U21

Eline Verstraelen is geen onbekende naam in het zeilen. In 2018 en 2019 werd de Antwerpse al verkozen tot Belofte van het Jaar, na zilver op jeugd-EK’s. Maar corona zette tijdelijk een rem op haar resultaten, vertelt Evi Van Acker, technisch directeur bij de Vlaamse zeil- en surffederatie (WWSV). “Terwijl veel atleten uit mediterraanse landen konden blijven zeilen, waren de mogelijkheden voor Eline beperkt. Ze miste zo een paar jeugdkampioenschappen. Ze had nog één kans om te scoren bij de U21 en dat heeft ze gedaan. Dat zegt veel over haar mentale sterkte. Ze kon het afmaken als het erop aankwam.”

Wind lezen

Talent, zo vervolgt Van Acker, dat had Verstraelen altijd al. “Ze kan de wind goed lezen, wat onmisbaar is in het zeilen. Ze is groot, wat een voordeel is bij het hangen, maar fysiek heeft ze wel nog een weg af te leggen. Goed zijn op papier is één zaak, het omzetten in praktijk een ander. Mij is het nooit gelukt om WK-goud te winnen bij de jeugd.”

Verstraelen, die Toegepaste Economische Wetenschappen studeert aan de Universiteit van Antwerpen, werd al snel opgenomen in het Be Gold-project van het BOIC. Het grote doel is Los Angeles 2028. Of kan ze Emma Plasschaert al het vuur aan de schenen leggen voor Parijs 2024? België mag voor elke categorie slechts één zeil(st)er afvaardigen. Verstraelen: “Ik denk niet dat ik met Emma in de clinch zal gaan voor Parijs, dat komt te vroeg voor mij. Ik heb nog veel te leren en kom overal tekort om al met haar te battelen. Ik ga me daar dus niet in frustreren. Dat helpt niemand. Ik bekijk het net positief. Door met Emma te trainen, maken we elkaar beter. Ik ben heel realistisch. Ik ben tevreden dat ik mezelf nu op de kaart heb gezet, maar om nu te zeggen dat ik het gemaakt heb... neen.”

Quote Zeg nooit nooit. Wie weet gaf deze titel Eline's zelfver­trou­wen een enorme boost. De toekomst zal uitwijzen wie dat ticket voor de Spelen pakt. Evi Van Acker, technisch directeur Vlaamse zeil- en surffederatie

Nog WK en EK in 2022

Ook Evi Van Acker vermoedt dat Parijs 2024 nog te nipt is voor de jonge atlete. “En Emma is ook een topper: ze won al twee wereldtitels. Maar zeg nooit nooit. Wie weet gaf deze titel Elines zelfvertrouwen een enorme boost. De toekomst zal uitwijzen wie dat ticket voor de Spelen pakt. Eline is in elk geval heel prestatiegericht en gaat er keihard voor. Ze houdt ervan om te winnen.”

En 2022 is nog niet gedaan voor Verstraelen: in oktober wacht nog het WK in de VS, in november het EK in Hyères. Van Acker: “Dat is geen doel op zich voor Eline, want de klemtoon lag op het WK U21. Maar die kampioenschappen laten haar wel toe om zich nog eens te meten met het seniorenveld.”

