“Ik ben sereen”: Nafi Thiam klaar voor WK atletiek na laatste test op internationale meeting van Luik

Het maandje testen zit erop voor de olympische kampioene. Drie keer trad Nafi Thiam aan op de 100m horden. Twee keer in het verspringen. Eén keer op de 200m. En twee keer in het hoogspringen. Thiam wilde weten waar ze stond. En of haar rug, die haar in het voorjaar zo hard kwelde dat ze aan haar WK twijfelde, het wel zou houden. Vanavond, na de internationale meeting in Luik, wist ze het: “Ik voel me sereen en op m’n gemak. Nu nog genieten.”

Over drie weken begint het WK in Eugene (VS). Thiam wil daar de titel heroveren die ze in 2019 nog moest afstaan aan Katarina Johnson-Thompson. KJT lijkt straks op het WK niet de belangrijkste uitdaagster te worden. De Britse is sinds haar achilles- en kuitspierblessure nog lang niet de oude. Ze moest opgeven in Tokio, op het WK indoor en tijdens de Hypomeeting in Götzis was ze nergens.

Dan vergaat het Thiam beter. In Luik hoopte ze op haar eigen trainingspiste wel nog een beetje hoger te springen dan ze tien dagen terug deed tijdens de Diamond League in Parijs (1m92) maar ze moest genoegen nemen met 1m91.

“Ik had de benen wel om over 1m94 te springen maar met het publiek dat me zo fel aanmoedigde, kwam ik telkens slecht uit bij mijn merktekens. Mijn eerste en derde poging waren zeker niet slecht. Maar ik wilde het ook niet forceren.” Vooral omdat de inspanningen van het BK atletiek nog geen honderd procent verteerd waren. “Gisteren zat er nog wat spanning op m’n hamstrings. Als ik dat vandaag ook had gevoeld, dan had ik afgezegd - maar ja, dat kan ik hier niet maken (lacht). En ik voelde me ook prima.”

Zaterdag stapt ze samen met de andere Belgische atleten op het vliegtuig richting Irvine, waar ze acclimatiseren voor het WK in Eugene. “Ik merk dat de vorm toeneemt,” zei ze nog met een brede glimlach. “Ik voel me sereen en op m’n gemak op de proeven.”

