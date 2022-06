“Ik ben met maar één reden naar Parijs gekomen: om te winnen”: polsstokspringer Ben Broeders triomfeert in Parijs voor eerst op Diamond League-meeting

ATLETIEKEn of hij klaar is voor het WK atletiek in juli. Na z’n nieuw Belgisch record vorige week in Merzig, deed Ben Broeders vanavond in Parijs wat nog niet veel Belgen voor elkaar kregen: een Diamond League-meeting winnen. Z'n sprong over 5m80 was meteen ook goed voor een winstpremie van 10.000 dollar.

Belgen die triomfeerden op een Diamond League-meeting: ze zijn op één hand te tellen. Kevin Borlée was de eerste, in 2012, in Brussel. Philip Milanov won er de meeste: in 2015 (Londen), 2016 (Lausanne) en 2017 (Shanghai) smeet hij de discus het verst. En Nafi Thiam sprong in 2019 naar een Belgische record tijdens de DL-meeting in Birmingham, goed voor de zege. Ben Broeders vervoegt nu dat illustere gezelschap.

De 26-jarige Leuvenaar had Parijs eigenlijk niet in z'n planning opgenomen. Maar toen hij constateerde dat springwonder Mondo Duplantis en de Amerikanen pasten voor Parijs, schreef Broeders zich in zeven haasten in. Van Oslo ging het, na een korte overnachting thuis, rechtstreeks naar de Franse lichtstad. Z’n sessie bij de kine moest wachten.

“Ik ben met maar één reden naar Parijs gekomen," zei Broeders. “En dat is om te winnen. Meestal doe ik mee om zo hoog mogelijk te springen maar nu ging het me om de winst. Ik heb dat in m’n hoofd gestoken en het is episch dat ik het dan ook kon afmaken. Hoeveel kansen krijg ik anders om zo’n prestigieuze competitie te winnen?” En tegelijk wilde hij zich tonen aan potentiële sponsors - contract bij Puma loopt dit jaar af en het is niet zeker of dat verlengd wordt.

Pompaf

In het Stade Charléty gaf hij Renaud Lavillenie het nazien. De Franse ex-olympische kampioen had twee pogingen nodig op 5m80, Broeders klaarde de klus al bij z’n eerste: het verschil tussen plek één en twee. “Ik ben tevreden met 5m80,” pufte hij. “Want het was ongelooflijk warm in het stadion. De opwarming alleen al was afmattend. Met die reis en korte nacht er dan nog bij... na een lange dag ben ik nu echt pompaf.”

Broeders, die tussen de competities door ook nog stage loopt als apotheker, is op dreef - zoveel is duidelijk. Vorige week stelde hij z’n Belgische record al voor de vierde keer scherper: 5m85 is de nieuwe nationale recordhoogte. Dat belooft voor het WK, maar Broeders blijft realistisch: “Dit geeft zeker vertrouwen maar eerst moet ik op het WK nog de kwalificaties overleven. Maar we weten met wat we bezig zijn en waar we naartoe willen. Op het WK wil ik 5m90 springen en dat is er geen reden waarom ik niet voor de prijzen zou meedoen.”

Komend weekend treedt Broeders nog aan op het BK, vervolgens trekt hij nog naar Stockholm, voor een nieuwe Diamond League meeting. Wie weet kan hij daar weer een winstpremie van 10.000 dollar ophalen. Broeders: “Wat ik ermee ga doen? Mijn vriendin Femke Bol (een Nederlandse veelwinnaar op de 400m, red.) zal wel zeggen dat ik het op de ‘vakantieboek’ moet zetten.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News