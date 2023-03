“Ik ben kapot. Wat een thriller”: Van den Bergh klopt Anderson (10-8) en speelt kwartfinale tegen 56-jarige Burnett

MMA KIJK. Een voorsmaak­je op Cage Warriors-kamp van Jan Quaeyhae­gens: Braziliaan­se MMA’er vloert opponent met nekklem in hoofdkamp in San Diego

Na zijn geweldige KO eind vorig jaar - met een vliegende kniestoot na 25 seconden - vecht de Antwerpse MMA-vechter Jan Quaeyhaegens (30) op 17 maart in het Londense Cage Warriors 150-event tegen de Italiaan Alberto Ciardo, waarna een titelkamp bij de lichtgewichten wenkt. Duels waar u bij HLN niets van hoeft te missen: wij brengen de twaalf Europese events van de World Tour 2023 van Cage Warriors live op onze site en app. Vannacht in San Diego waren de Cage Warriors overigens al aan zet en in de hoofdkamp bewees de Braziliaan Wilson Reis (38) andermaal dat leeftijd maar een getal is.