“Ik ben aan een periode in mijn carrière toe dat ik alles moet beginnen wikken en wegen”: tienkamper Thomas Van der Plaetsen geeft deelname aan WK 2022 niet op

In Tokio kreeg de pers hem niet meer te zien. Thomas Van der Plaetsen nam afscheid van Tokio 2020 in een rolstoel. Bij zijn eerste poging in het verspringen, de tweede proef in de decatlon, ging het al fout. De atleet uit Deinze leek uit te glijden bij zijn afzet en smakte stevig in het zand. “Ik heb de beelden intussen herbekeken en dan zie je dat ik met mijn spikes als het ware door de piste scheur”, vertelt hij. “Het was een heel warme dag en World Athletics wist dat de piste en afstootplank niet honderd procent in orde waren. Het is geen toeval dat ze later, bij het speerwerpen, de ondergrond met ice packs afkoelden. Ik heb lang getwijfeld of ik er een rechtszaak van zou maken maar de IOC een proces aandoen, daar ga je niet licht over. En eigenlijk wilde ik er mijn energie niet in steken.”