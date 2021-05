“Ik begreep er niets van”: MMA in de ban van bizarre knock-out

“Zoiets zag ik nog nooit in de MMA”, schreef expert Laura Sanko. “Een K.O in slow motion. Shane is zo taai dat zijn hersenen het begaven vóór zijn wil dat deed. Wat een overwinning voor Barboza. “Holy smokes”, vult ESPN-kenner Ariel Helwani aan. “Dat was wild. Ik weet niet of ik zoiets eerder heb gezien. What is this sport?!”