Ijzersterke prestatie van de Yellow Tigers tegen de wereldtoppers uit Polen wordt niet beloond

Transparan­tie en eindbeslis­sing bij videoref: hoe de VAR in het hockey verschilt met die in het voetbal

In het Duitse Mönchengladbach is het EK hockey aan de gang, met zowel de Red Lions als de Red Panthers. Tijdens de uitzendingen op VTM en VTM2 zal u ongetwijfeld meerdere keren een VAR-tussenkomst te zien krijgen, het was meteen van dat in het openingsduel van de Panthers. Maar hoe werkt de videoscheidsrechter in het hockey? En wat zijn de verschillen met het voetbal?