“Iedereen heeft een plafond, maar hij...”: Ben Mertens (18) gaat kansloos onderuit tegen Ronnie O’Sullivan, maar snookericoon is wel onder de indruk

Meer sportBen Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwart finale in de Welsh Open (484.000). In het Welshe Llandudno was hij niet opgewassen tegen Ronnie O’Sullivan, die achteraf wel vol lof over onze 18-jarige landgenoot sprak. Ook Luca Brecel werd uitgeschakeld in Wales, door Mark Allen.

O’Sullivan is het idool van Mertens (WS-115). De Oost-Vlaming, die aan zijn eerste achtste finale in een rankingtoernooi toe was, kreeg ook enkele kansen, maar die kon hij niet kon verzilveren. O’Sullivan lukte breaks van 55, 55 en 68 en boekte een 4-0-overwinning.

Al bij al afgetekende cijfers, maar O’Sullivan was achteraf wel zeer lovend over onze jonge landgenoot. “Hij is jong, maar hij heeft heel veel talent”, aldus O’Sullivan, die zelf 17 was toen hij in 1993 het UK Championship won, bij Eurosport. “Iedereen heeft een plafond, echt, maar deze knaap...ik denk niet dat dat voor hem van toepassing is. Ben is volgens mij met voorsprong de beste in zijn leeftijdscategorie en heeft een ongelooflijke toekomst voor zich.”

Tegelijk vindt O’Sullivan dat Mertens vooral in het ‘nu’ moet leven. “Als hij echt een wereldtopper wordt, dan zie ik dat gebeuren binnen de twee jaar. Het enige wat nog ontbreekt, is ervaring. Maar écht goeie spelers leren heel snel bij. Dat geldt voor alle sporten. Wat goed is, komt vroeg. Kijk naar Tiger Woods, Michael Schumacher of Mike Tyson: ook zij kwamen allemaal snel. Hun leeftijd was niet belangrijk.”

Ook Brecel onderuit

Behalve Mertens sneuvelde ook Luca Brecel (WS-10). De Limburger moest voor een plaats bij de laatste acht Mark Allen (WS-3) partij geven. De 36-jarige Noord-Ier pakte de eerste frame met een 90 break, waarna Brecel met een 81 break gelijk stelde. Allen, die dit seizoen al drie toernooien won, noteerde daarna een 79 break maar Brecel maakte opnieuw gelijk. In de twee volgende frames lukte Allen nog een 74 break voor een 4-2 overwinning.

