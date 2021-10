Huybrechts en Van den Bergh maken indruk en trakteren zichzelf op Belgische kwartfinale in World Series of Darts

Darts Straffe kost: Let Razma gooit twee ni­ne-dar­ters in twee dagen tijd

Een nine-darter gooien, het is al een knappe prestatie op zich. Maar wat de Let Madars Razma de afgelopen dagen voor elkaar kreeg, is wel heel straf. Razma gooide in twee dagen tijd niet één, maar twee nine-darters.

23 oktober