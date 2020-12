Huybrechts bulkt van het vertrouwen: “Er zal een sterke Ryan Searle nodig zijn om mij te verslaan”

Of de overwinning tegen White boven de verwachtingen van Huybrechts zelf ging? Welnee, zo zegt onze landgenoot bij onze collega’s van VTM Nieuws. “Ik ben de laatste tijd echt goed bezig op training en het is gewoon de kunst om de trainingen te kunnen overzetten in wedstrijden. Da’s niet altijd even simpel, er komt een heel andere stress bij kijken maar ik ben echt supergoed aan het trainen en er superhard voor aan het werken. Ze zeggen altijd dat als je hard werkt, je er ooit de beloning zal voor krijgen en nu is dat zover”, aldus Huybrechts, die duidelijk vertrouwen heeft getankt. “Op de manier waarop ik nu speel, kan ik nog wel ver komen - op voorwaarde dat ik dit niveau vasthoud. Het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker, de betere spelers komen eraan. (...) We zullen wel zien waar het schip strandt.”

Quote Ik ben echt goed bezig, het vertrouwen zit echt goed en ik ga gewoon weer een sterke wedstrijd spelen. Er zal een sterke Ryan Searle nodig zijn om mij te verslaan Kim Huybrechts

Huybrechts wil ondanks zijn nu al hoge niveau verder groeien in het toernooi. “Het vertrouwen groeit ook alleen maar. We gaan nu naar de derde ronde, we zien wel wat er komt. Gewoon deze vorm blijven vasthouden. In darts is het de kunst om de kansen die je krijgt, te benutten. Da’s in het voetbal net hetzelfde: kom je drie keer voor de goal en je scoort drie keer, dan sta je voor tegenover een team dat tien keer voor de goal komt maar niet afwerkt. In darts is dat net hetzelfde. Vorm kan groeien en afnemen, maar laat ons hopen dat het vooral dat eerste is.”

In de volgende ronde wacht Ryan Searle en ook tegen die Brit acht onze landgenoot zich niet kansloos. “Ik ben echt goed bezig, het vertrouwen zit echt goed en ik ga gewoon weer een sterke wedstrijd spelen. Er zal een sterke Ryan Searle nodig zijn om mij te verslaan. Hij kan dat zeker en vast, maar ik kan ook gewoon mijn sterk spel blijven doorzetten. Er zijn dus zeker en vast kansen.”

Bekijk hier de samenvatting van Kim Huybrechts tegen Ian White:

De euforie van gisteren, voor de camera van Sky Sports, was wel al wat gaan liggen. “Dit betekent alles voor mij”, opende een dolgelukkige Huybrechts toen. “Ian is één van de beste darters van de wereld. Hij hield mij continu onder druk. Er ging zoveel door mij heen tijdens de wedstrijd, dat is ongelooflijk.”

Huybrechts vertelde ook hoe goed hij zich voorbereid heeft. “Ik speel al twintig jaar darts. Ik heb in de Premier League gespeeld en heb al aan tien WK’s meegedaan. Maar ik heb nog nooit zo hard getraind als dit jaar en het voelt zo geweldig goed om daarvoor beloond te worden. Vanaf morgen (vandaag, red.) gaat de focus naar de derde ronde, maar vandaag geniet ik. ‘It’s the best feeling ever’.”

