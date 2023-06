“Hout vasthouden, maar het is toch een beetje nu of nooit voor de Belgian Cats”: mama Emma Meesseman hoopvol voor halve finale op EK basket

“Als ze hem schorsen, denk ik eraan geen EK te spelen”: aanvalslei­der Britt Herbots steunt bondscoach Vande Broek, vandaag uitspraak tuchtraad

Exact 557 dagen nadat ex-internationals hem in een VRT-documentaire van mentaal grensoverschrijdend gedrag beschuldigden, krijgt Gert Vande Broek vandaag van de tuchtraad van Volley Vlaanderen te horen of hij een sanctie krijgt. Inmiddels spraken de Yellow Tigers in een open brief hun steun uit aan Vande Broek. Topspeelster Britt Herbots gaat daar het verst in en zegt haar lot aan dat van de veelbesproken trainer te verbinden. Toch is de eensgezindheid bij de huidige speelsters lang niet totaal.