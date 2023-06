Horrorcrash in Ironman Hamburg: motorrijder overleden na frontale botsing met triatleet

“Ik merk aan alles dat we populair­der zijn dan ooit”: Britt Herbots en Yellow Tigers rekenen op supporters voor EK volley in eigen land

Over 84 dagen is het zover: dan beginnen de Yellow Tigers in eigen land aan het EK volleybal. Zo’n gelegenheid vraagt om fonkelnieuwe shirts, die de speelsters gisteren in Brussel showden. Onder hen Britt Herbots, de 23-jarige leading lady bij de Tigers: “Ik merk aan alles dat we populairder zijn dan ooit. Hopelijk komen de supporters ons op het EK aanmoedigen.”