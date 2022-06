“Hopelijk worden die meisjes voortaan niet meer van kleins af aan kapot getraind”: ook Loena Hendrickx juicht hogere leeftijdsgrens in kunstschaatsen toe

KUNSTSCHAATSENLoena Hendrickx was er net als de meeste atleten altijd een voorstander van en dinsdag zette de Internationale Schaatsunie (ISU) ook het licht op groen: de minimumleeftijdsgrens om in het kunstschaatsen in internationale competities bij senioren uit te komen, wordt geleidelijk aan opgetrokken van 15 naar 17 jaar. “Hopelijk wint de artistieke component zo weer aan belang”, zegt de 22-jarige vicewereldkampioene.

Het is de affaire-Kamila Valieva die het dossier rond de leeftijdsgrens tijdens de Winterspelen in februari in een stroomversnelling deed belanden. De 15-jarige Russin, Europees kampioene en topkandidate voor olympisch goud, kreeg in Peking te horen dat ze in december positief had getest op het verboden middel trimetazidine. Omdat Valieva minderjarig is, werd ze niet geschorst, maar tijdens haar lange kür kraakte het jonge talentje onder de gigantische druk. Meteen werden de spotlights ook op coach Eteri Tutberidze gericht: zij zou haar schaatsers als ‘wegwerpartikelen’ behandelen. Wie niet rendeert, schoof ze aan de kant, ongeacht de leeftijd.

Ervaring opdoen

De roep toe om wat te doen aan de leeftijdsgrens bij de senioren nam toe. Dinsdag ging de ISU daar op in. Geleidelijk aan trekt ze die op: in 2022-2023 blijft alles nog bij het oude, in 2023-2024 is 16 de minimumleeftijd en een jaar later 17. Kortom: wie in 2026 aan de Winterspelen wil meedoen, moet 17 jaar zijn.

Volledig scherm Kamila Valieva. © AP

Een goede zaak, meent Loena Hendrickx. “Omdat ik hoop dat de artistieke component zo weer aan belang wint - en dat zeg ik niet omdat ik daar zelf in uitblink, want over drie jaar zit mijn carrière er toch op. Het doel moet zijn dat die meisjes niet meer van kleins af aan kapot getraind worden, maar ze gezond kunnen sporten.” Het is veel lastiger om de viervoudige sprongen uit te voeren op 17-18 jaar dan op 14-15 jaar, legt ze uit, en dat is waar de Russische tieners het verschil mee maakten.

17 jaar vindt Hendrickx een faire leeftijdsgrens, 15 is te jong. “Op die leeftijd was elke competitie voor mij vooral ervaring opdoen, maar voor de Russinnen was het altijd van moéten. Medailles zijn vanzelfsprekend en wie er geen haalt, telt niet mee. Dan is mijn traject toch veel plezanter. Ik kon op m’n 22ste echt genieten van mijn zilveren WK-medaille, dat gaf veel voldoening.”

Wachten op uitspraak in Valieva-zaak

Intussen is het ook wachten op een uitspraak in het dossier-Valieva, tot ergernis van Hendrickx die op het EK in januari vierde werd. Indien het resultaat van Valieva geschrapt wordt, heeft Hendrickx recht op het brons. “Er zou in juni een uitspraak komen en nu is dat al uitgesteld naar augustus. Ik vind het erg dat Valieva gestraft zou worden, maar goud, dat verdient ze ook niet. Het moet eerlijk zijn.”

Volledig scherm Loena Hendrickx. © ANP / EPA

Volledig scherm Kamila Valieva. © REUTERS