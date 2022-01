Hoge prijzengelden, maar hoe glamoureus is de dartssport echt? “Enkel de top 40 van de wereld hoeft zich financieel geen zorgen te maken”

NBA Geschiede­nis in NBA: DeMar DeRozan scoort twee ‘buzzer beaters’ in twee dagen tijd

Geschiedenis in de NBA. Voor het eerst lukte één en dezelfde speler twee ‘buzzer beaters’ in twee opeenvolgende dagen. DeMar DeRozan (32) scoorde op oudjaar tegen Indiana Pacers het beslissende shot vlak voor het einde van de wedstrijd. Gisteravond deed de shooting guard van Chicago Bulls dat tegen de Washington Wizards fijntjes over.

