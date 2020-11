Hoeveel kan hij ermee verdienen? Waar is de kamp bij ons te zien en zal ze haar geld waard zijn? Wat u moet weten over de rentree van Mike Tyson in de ring

Meer sportMike Tyson (54) versus Roy Jones Jr. (51): wordt het zondagochtend in Los Angeles een schijnvertoning tussen twee vijftigers met een roemrijk verleden of gaat het echt hard tegen hard gaan? Oud-bokser Freddy De Kerpel weet wat hen drijft, zegt hij: “Neem het van mij aan: we missen allemaal de schijnwerpers.”

“Niemand moet bang zijn dat ik er rijk van word. Of dat ik het voor het geld doe - ik krijg er níks voor. Ik prijs me gelukkig dat mijn geld op is want niemand kan me nu nog pluimen. Er cirkelen geen aasgieren meer om me heen. Er valt niets te rapen.” Getekend: Mike Tyson. In zijn gloriedagen goed voor een fortuin van ruim 300 miljoen dollar, op z’n 54ste al lang blij dat hij van zijn schulden is verlost.

Tyson zegt dat hij zijn beurs zal afstaan aan goede doelen en dat is niet niks: hij zou, net als Roy Jones Jr. (51), minimaal zeker zijn van 10 miljoen dollar aan prijzengeld. Dat kan, afhankelijk van het aantal pay-per-views, oplopen tot 20 miljoen. De sociale media-app Triller, dat zijn naambekendheid in de States wil promoten, kocht de rechten aan voor 50 miljoen dollar en zendt het demonstratiegevecht uit in co-productie met het ervaren Fite TV. In België is de kamp live te zien op de Franstalige betaalzender AB3.

Vraag is of de exhibitiematch z’n geld waard zal zijn. Het event in het Staples Center in LA, dat eigenlijk op 12 september was gepland, maar met twee maanden is uitgesteld om de winst te maximaliseren, wordt al weken gehypet. Tyson post geregeld filmpjes op sociale media om zijn imposante fysiek te showen - dat gaat er als zoete koek in bij zijn 13,5 miljoen volgers - en ook Roy Jones Jr. ging als een zot aan het trainen: “Als je de handschoenen opneemt tegen de gevaarlijkste mens in je leven, met de hardste vuisten in de wereld... Als je dán niet intensief aan het trainen slaat, ben je knettergek!”

Grotere (en zachtere) handschoenen

De California State Athletic Commission stemde in met de organisatie, maar directeur Andy Foster wees er nadrukkelijk op dat het om een demonstratie gaat: Tyson en Jones horen elkaar niet knockout te slaan, ze slaan met grotere (en zachtere) handschoenen dan normaal en bij een verwonding kan ref Corona - interessante familienaam - het gevecht stopzetten. Er zijn geen ringrechters en er zal na acht rondes van twee minuten geen officiële winnaar aangeduid worden.

Quote Het gaat om een eenmalige uitdaging. Ik ben er zeker van dat ze het niet als een lachertje opvatten - ze willen niet afgaan Freddy De Kerpel

“Het maakt voor Tyson of Jones niets uit of ze al dan niet met ko winnen,” zegt ex-kampioen Freddy De Kerpel. “Het gaat toch maar om een eenmalige uitdaging. Ik ben er zeker van dat ze het niet als een lachertje opvatten - ze willen niet afgaan. Tyson en Jones zijn twee grote namen uit het boksen die jaren terug langs de kleine poort verdwenen. Hoe Tyson in 2005 afging tegen Kevin McBride... veel dieper kan je niet vallen. Vooraf had niemand al van McBride gehoord, nadien hoorden we ook niets meer van hem. Nu staan Tyson en Jones fysiek weer scherp - chapeau voor de inspanningen die ze deden - maar ik zie hen geen echte risico’s nemen. Het zijn geen idioten.”

De twee boksers deden uitschijnen dat het hen wel menens is. Tyson waarschuwde al dat hij nooit met de rem op bokst - vraag maar aan zijn sparringpartner Corey Sanders die in 2006 tijdens een exhibitiematch, zelfs met hoofdbescherming aan, alle kanten van de ring zag. Jones Jr: “Wie denkt dat hij vriendschappelijk tegen Mike bokst, vliegt in de eerste ronde al tegen de grond. Als je dat niet snapt, dan is er wat mis met je.”

“Slijtageslag zou me verwonderen”

In oktober 2018 stapte De Kerpel op zijn 70ste voor een demonstratie in de ring tijdens het Gentse boksgala, tegen de 28 jaar jongere Ismail Abdoul. De Kerpel genoot ervan, ook al hield hij er een pijnlijke gebroken rib aan over. “Het is geen toeval dat Tyson en Jones ook ronden van twee minuten boksen. Want die derde minuut is altijd de gevaarlijkste - dan ben je vermoeid aan het raken en kan je stoten minder goed pareren. Het zijn twee kampioenen die elkaar kennen en geen blijvend letsel willen toebrengen. Het zou me verwonderen mocht het een slijtageslag worden.”

Tyson, in 1986 op z’n 20 de jongste wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten, was altijd een sterke puncher. Jones Jr., ooit wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen, is de technisch betere bokser. De Kerpel: “De sensatie is groter dan de sportieve waarde. Tyson daagt een grote naam uit, geen onbekende bokser die twintig jaar jonger is en hem afmaakt. Dat trekt niet aan. Nu is heel de wereld geïnteresseerd.” En daar is het hen volgens De Kerpel finaal om te doen: “Neem het van mij aan: elke ex-bokser mist de schijnwerpers en de belangstelling.”

Niet iedereen is overtuigd dat Tyson en Jones Jr er goed aan doen - zoals George Foreman, gewezen wereldkampioen bij de zwaargewichten: “Tijdelijke zinsverbijstering als je het mij vraagt. Het doet mij denken aan een vent die de zee op wil. Het lijkt een leuk idee, rustgevend - hij kan niet wachten om eraan te beginnen. En dan is het eindelijk zover. Er komen grote golven aan, de zee is ruw, het regent en het waait en die kerel vraagt zich af: ‘Lieve God, waarom ben ik hieraan begonnen?’ En dan beseft hij dat hij beter aan de kade was blijven staan, waar het veilig en warmer was.”

Volledig scherm Mike Tyson. © Instagram